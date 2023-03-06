Toplantı biter bitmez attığı tweet çok konuşulmuştu! İYİ Partili Ümit Dikbayır yeni paylaşımıyla da dikkat çekti: "Demir Leydi Akşener"

Altılı masanın 3 Mart'taki toplantısında Akşener masaya Yavaş ve İmamoğlu isimlerini sundu, diğer liderler ise Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Masanın toplantısı biter bitmez Akşener masada yaşananları değerşendirmek üzere apar topar kurmaylarını topladı. Bu sırada Ümit Dikbayır'ın attığı tweet gündem çok konuşuldu.

TWEET'İ GÜNDEM OLMUŞTU! "O PSİKOLOJİYLE ATTIM, AKŞENER BENİ ARADI"

Dikbayır, toplantının hemen ardından "Millet 5'ten büyüktür" şeklinde paylaşım yapmıştı. Dikbayır daha sonra yaptığı açıklamada ise bu gönderiyi paylaşmasının perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Türk milleti tabii ki 5'ten büyük. Türk milleti her şeyden büyük. Bunu niye attım? Ben o masada beşli imzayı öğrendim. Çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım tweet'i sildirebilecek bir kişi var, sayın Akşener. Beni aradı, 'Ümit böyle bir psikolojiyle bir tweet atmışsın ama bu masadaki liderleri incitir. Bunu kaldırırsan iyi olur' dedi."

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA TEKLİFTEN SONRA...

Bugün Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'i ziyaretinde iki isme cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi. Bu teklifin ardından belediye başkanları Kılıçdaroğlu görüştü ve devamında Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldığı öğrenildi. Söz konusu teklife Kılıçdaroğlu'nun da sıcak baktığı belirtildi.

İYİ PARTİLİLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Bu kritik gelişmeler yaşanırken İYİ Partili isimler de sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı. Ümit Dikbayır'ın yeni attığı tweet de gündem oldu.

"DEMİR LEYDİ MERAL AKŞENER"

Dikbayır, tweet'inde "Demir leydi Meral Akşener. Türkiye iyi olacak" ifadelerini yer verdiği bir tweet paylaşarak yeniden dikkatleri üzerine çekti.