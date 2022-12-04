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Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

04.12.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalar öncesinden 3 Aralık'ı işaret etmiş ve beklenen tarihte İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda CHP'nin yeni vizyonunu açıklamıştı. Vizyon belgesinin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olan bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabından yatırım bankaları ile toplantılar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ülkemize para akacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması gündemden düşmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı yeni vizyon belgesi gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla da dikkat çekti.

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'ÜLKEMİZE PARA AKACAK'

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak."


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