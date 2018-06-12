Kemik Erimesi Belirtileri

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, bir kemik metabolizması hastalığıdır. Kemik, kendini sürekli olarak yenileyebilen canlı bir dokudur. Her gün yaşlanan ve hasar gören kemik hücreleri yıkılır, yerlerine yeni ve daha güçlü kemik hücreleri yapılır. Bu süreç bir döngü olarak devam eder. Ancak kemiklerin güçlü ve sağlam dokusunun çeşitli nedenlerle bozulmasıyla birlikte kemikler kırılgan ve dayanıksız bir hal alabilir. Kendini yenileyemeyen kemikler zamanla deformasyona uğrar ve erime meydana gelir. KEMİK ERİMESİ KİMLERDE GÖRÜLÜR? Kemik erimesi özellikle 45 yaş üstü kişilerle sıklıkla görülen bir hastalıktır. Genel olarak kadınlarda daha sık görülür. Ulusal Sağlık Enstitüleri verilerine göre, 50 yaş üzeri her beş kadından birinde kemik erimesi tespit edilmiştir. Erkeklerin bu problemle kadınlara oranlara daha az karşılaşmalarının nedenleri için; Erkeklerin kadınlara istinaden ömürlerinin daha kısa olması,

Erkeklerde daha yüksek oranda kemik kütlesi bulunması,

Erkeklik hormonu olan testosteronun kemikler üzerinde koruyucu etkisinin olması,

Kemik erimesini hızlandıran menopoz gibi durumların erkeklerde yaşanmıyor olması gibi etkenler sayılabilir. Özellikle 65 yaş ve üzeri kadınların ve 70 yaş üzeri erkeklerin düzenli olarak kemik yoğunluk ölçümü yaptırması gerekir. Bunun yanı sıra idrar ve kan tahlilleri yardımıyla da tanı koyulabilir.

KEMİK ERİMESİNİN NEDENLERİ? Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin bir içeriğe sahip olan gıdaların yetersiz miktarda tüketilmesi

Sigara ve alkol kullanımı

Kadınlarda östrojen hormonunun azalması

Endokrin hastalıkları, safra kesesi hastalığı ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıklar

Yeterince fiziksel aktivitede bulunulmaması

Genetik faktörler

Kortizonlu ilaçların kullanımı

D vitamini ve fosfat eksikliği

Uzun süreli hareketsizlik ve hareketsiz bir yaşam

Bazı ameliyat müdahaleleri sonucunda oluşan durumlar; özellikle mide ameliyatı, bypass, bağırsakların cerrahi işlem görmesi gibi durumlar kalsiyum içeren besinlerin absorbe olmasına sebep olduğu için kemik erimesi riskini artırır.

Erken dönemde menopoza girilmesi

Diyabet hastalığı KEMİK ERİMESİ BELİRTİLERİ Hastalığın başlangıç evresinde hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir. Ancak hastalık zamanla ilerlemeye başladıkça kemik dokusunun direnci önemli ölçüde azalır ve kemiklerde şiddetli ağrılar ortaya çıkar. İlerleyen evrelerde görülen komplikasyon ise kemiklerde meydana gelen kırıklardır. Peki, kemik erimesi nasıl anlaşılır? Kemik erimesinin ilk evreleri için herhangi bir belirtiden söz edilmesi güçtür. Öyle ki hiçbir şikayeti olmayan hastalar genellikle bir kemiğinin kırılmasıyla karşılaşana kadar durumlarının farkına varamazlar. En sık görülen kemik erimesi belirtileri bel ve sırtta meydana gelen ağrılardır. Kemiklerin en yoğun olduğu bölgenin sırt olması sebebiyle en belirgin belirtiler de sırtta yaşanır. Kırılmış veya çökmüş olan omurlar ağrılara sebep olur. Omurlarda oluşan bu kemik dokusundaki kayıp, zaman zaman şiddetli sırt ağrılarının yaşanmasına neden olur.

Kemik dokusunda var olan minerallerin azalmasıyla birlikte kemiklerin dayanıklılığının azalmasına bağlı olarak gelişen deformasyonlar, kemik kırıklıkları, omurlarda çökmeleri meydana getirir. Kemik erimesi nedeniyle kemiklerde kütle kaybı yaşanması, iskelet yapısında birtakım değişiklikler gerçekleşmesine ve buna bağlı olarak da daha kısa bir boya sahip olmaya neden olur.

Duruş bozuklukları yaşanır.

Omurga kemiklerinin baskı altında kalmasından dolayı kademeli bir şekilde kilo kaybı yaşanır.

Kemik erimesinin yoğun olduğu kemiklerde şiddetli ağrılar yaşanır.

El bileği, kalça ve omurga gibi kemiklerde kırıklar oluşabilir. KEMİK ERİMESİ ÖLDÜRÜR MÜ? Kemik erimesinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemesi sebebiyle akıllara gelen bu sorunun cevabı hastalığın direkt olarak ölüme sebep olan etkilerinin olmadığı şeklindedir. Ancak hastalığının etkilerinin ciddiye alınmayıp gerekli tedavi ve önlemlerin yerine getirilmemesi ya da yanlış ve bilinçsiz ve bir şekilde doktor gözetiminde olmayan bir tedavi programının izlenmesi, istenmeyen sonuçları doğurabilir. KEMİK ERİMESİNİN TEDAVİSİ Kemik erimesinin tedavisi öncelikle Dünya Sağlık Örgütünün de önermiş olduğu kemik mineral yoğunluğu ölçümüne göre, gelecek on yıl içerisindeki kemik kırılma risk tahminlerinde bulunularak planlanır. Kemik mineral yoğunluğu ölçümü tıpta “Dual Enerji X-Işını Absorbsiyometri (DEXA)” olarak adlandırılır. Bu ölçüm sonucunda kemiklerin kırılma riski yüksek ise ilaç tedavisine başlanır. Eğer risk yüksek değil ise ilaç tedavisinden önce hastanın yaşam standartlarında birtakım değişikler yapması istenir. Peki, ilaç tedavisi ile kemik erimesi nasıl geçer?