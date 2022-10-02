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  4. Kendall Jenner'ın sadece iki malzeme ile yaptığı sivilce geçiren maskesi! Tamamen doğal malzemeler ile etkili çözüm

Kendall Jenner'ın sadece iki malzeme ile yaptığı sivilce geçiren maskesi! Tamamen doğal malzemeler ile etkili çözüm

02.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian ailesi hem özel hayatları hem de güzellik adına yaptıkları uygulamalar ile sıklıkla konuşuluyor. Kardashian ailesinin başarılı ve güzel kardeşleri Kendall Jenner gençliğinde sivilceler ile oldukça mücadele ettiğini açıkladı. Sivilcelerini geçirmek için evde yaptığı doğal maskenin tarifini verdi. İnsanlar sivilce nasıl geçer? diye aramalarda bulunuyor. Sadece iki malzeme ile hazırlanan bu maske tarifi cilt problemleri için ilgi çekiyor.

Kendall Jenner'ın sadece iki malzeme ile yaptığı sivilce geçiren maskesi! Tamamen doğal malzemeler ile etkili çözüm

Herkes pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak birçok kişi sivilce, siyah nokta ve sivilce lekelerinden dert yanıyor. Bu cilt problemleri çok çeşitli nedenlere bağlı olarak çıkabiliyor. Genellikle stres, cilt temizliğini yeterli yapılmaması, sağlıksız beslenme nedeniyle görülen problemlerin altında hormonal bozukluklar da yer alabiliyor. Akneleri geçirmek için evde cilt bakım maskeleri yapılıyor. Bu maskeler doğru yapılmadığında ve cilt için sağlıklı koşullar sağlanmadığında cilt istenilen görünüme kavuşamıyor.

"AKNELERİM YÜZÜNDEN KENDİME GÜVENİMİ KAYBETTİM"

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Pürüzsüz bir cilt için bol su içmek, sağlıklı beslenmek, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmek, makyajlı uyumamak gerekiyor. Bunların yanı sıra geçmeyen sivilceler için hormon testi yapılması gerekiyor. Güzelliği ile birçok hayran kazanan Kendall Jenner'da seneler boyunca akne problemiyle savaştığını belirtti. Jenner "Gençken aknelerim yüzünden kendime güvenimi kaybettim. Konuşurken insanların suratına dahi bakamıyordum. Yüzümü ellerimde kapamaya çalışıyordum."dedi

KENDALL JENNER SİVİLCE MASKESİ

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Jenner'ın sivilceleri için uyguladığı maske tarifi oldukça kolay. Maske için ihtiyacınız olanlar bir adet yumurta ve yarım limon. Küçük bir kapta bir yumurta beyazını köpürene kadar çırpın, ardından yarım limonu sıkın ve tekrar çırpın. Kendall Jenner "Karışımı yüze eşit şekilde uygulayın", ardından "30 dakika sonra durulayın" talimatını veriyor. Yapılan maske sadece sivilcelere değil siyah noktalara ve cilt lekelerine de iyi geliyor.

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