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Kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtıyordu... Çete lideri çıktı 'Makas'la yakalandılar

12.04.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 5 ilde polis, birçok suçtan cezaevinde bulunan İ.İ.’nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 'Makas' adı verilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Organize suç örgütünün başında olduğu İ.İ.'nin kendini 'kadın terzisi' olarak tanıttığı öğrenildi.

Kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtıyordu... Çete lideri çıktı 'Makas'la yakalandılar

Çeteye yönelik ‘Makas’ operasyonunda 21 gözaltı! İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini ‘kadın terzisi’ olarak tanıtan İ.İ.’nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı. Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi.

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'MAKAS' OPERASYONUNDA 21 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, ‘Makas’ adı verilen operasyonda, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin’de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

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Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21’i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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SİLAHLI KAVGANIN FAİLİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerden 6’sının Yenişehir ilçesinde 19 Haziran 2022’de yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi. Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. (DHA)

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Terzi Diyarbakır çete

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