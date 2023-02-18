Kendisini 3 gün sonra enkazdan kurtaran köpekle buluştu! "Sen var ya sen..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkazlardan binlerce kişi çıkarılırken, arama kurtarma çalışmalarında eğitimli köpekler de büyük rol oynadı. Enkazda canlı varlığı hissettiğinde ekibine haber veren köpekler pek çok kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladı.

KENDİSİNİ KURTARAN KÖPEKLE BULUŞTU

Bölgede 3 gün boyunca enkaz altında kalan bir vatandaş da Ankara Büyükşehir İtfaiyesi'nin K-9 arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Ekipteki arama kurtarma köpeğinin yerini tespit etmesi sonucu enkazdan çıkarılan depremzede, günler sonra köpekle buluştu.

"BENİ KURTARAN KÖPEK"

Köpeğe teşekkür eden depremzede, ona sarılarak "Sen var ya sen... Beni kurtaran köpek" dedi. Bu anların görüntülerini Hayvan Sevenler Derneği (HAYSEV), sosyal medya hesabından paylaştı.