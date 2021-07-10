Kılıçdaroğlu: Cennet vatanımızı yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Türkiye’de plastik ambalaj türü atıkların ithalatını yasaklayan kararın "Ankara’daki tesirli çevrelerin baskısı sonucunda kaldırıldığını" iddia etmişti.

"CENNET VATANIMIZI ÇÖP DEPOSUNA DÖNDÜRMEK İÇİN KOLLARI SIVADILAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni Avrupa’dan plastik çöplerin ithalatına yasak getirmişlerdi, bu sabah yasağı iptal etmişler. Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek.

"SİZİN TEK BİR KUTSALINIZ VAR O DA PARA"

"Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para! Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz."







