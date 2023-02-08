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Kılıçdaroğlu gece deprem bölgesinden video paylaşmıştı! AK Parti'den 'siyasi şov' tepkisi: "Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı"

08.02.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştığı bir videoda depremle ilgili açıklamalarda bulunurken "Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum" demiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi düşünmediğini dile getirmişti. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Tüm kurumların canhıraş bir şekilde çalıştığını söyleyen Dağ, "Siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz. Bu, acı istismarcılığıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu gece deprem bölgesinden video paylaşmıştı! AK Parti'den 'siyasi şov' tepkisi: "Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı"

Türkiye depremin 3. gününde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili eleştirilerine yönelik AK Partili Hamza Dağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi gönderiyle tepki gösterdi. "Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz" ifadelerini kullanan Dağ, "Tek derdiniz siyasi rant devşirmek!" dedi.

KILIÇDAROĞLU: YAŞANANLARA SİYASET ÜSTÜ BAKMAYI REDDEDİYORUM

Kılıçdaroğlu gece paylaştığı videoda depremle ilgili tepkisini dile getirdiği videoyu şu notla paylaşmıştı:

"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar."

"BU, ACI İSTİSMARCILIĞIDIR"

Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

  • Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz. Bu, acı istismarcılığıdır. Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı.

"KALBİNİZ KARARMIŞ"

  • Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış. İnsanlar bir can daha kurtarmak için canını ortaya koyarken ellerini ovuşturan ve akbaba gibi bekleyen bu zehirli zihniyete prim vermeyeceğiz.

  • Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz. İnsanların acıları varken ölümler üzerinden kendi kifayetsizliğine can suyu arayan bu insanlarla muhatap olmak zorunda kalmaktan utanç duyuyoruz!

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