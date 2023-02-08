Kılıçdaroğlu gece deprem bölgesinden video paylaşmıştı! AK Parti'den 'siyasi şov' tepkisi: "Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı"

Türkiye depremin 3. gününde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili eleştirilerine yönelik AK Partili Hamza Dağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi gönderiyle tepki gösterdi. "Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz" ifadelerini kullanan Dağ, "Tek derdiniz siyasi rant devşirmek!" dedi.

KILIÇDAROĞLU: YAŞANANLARA SİYASET ÜSTÜ BAKMAYI REDDEDİYORUM

Kılıçdaroğlu gece paylaştığı videoda depremle ilgili tepkisini dile getirdiği videoyu şu notla paylaşmıştı:

"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar."

"BU, ACI İSTİSMARCILIĞIDIR"

Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz. Bu, acı istismarcılığıdır. Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı.

"KALBİNİZ KARARMIŞ"