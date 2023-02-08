Kılıçdaroğlu gece deprem bölgesinden video paylaşmıştı! AK Parti'den 'siyasi şov' tepkisi: "Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı"

Türkiye depremin 3. gününde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili eleştirilerine yönelik AK Partili Hamza Dağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi gönderiyle tepki gösterdi. "Yüreğimiz yanarken bu çirkin yüzünü gösterenler, necip milletimizin temsilcisi olamaz" ifadelerini kullanan Dağ, "Tek derdiniz siyasi rant devşirmek!" dedi.
Kılıçdaroğlu gece paylaştığı videoda depremle ilgili tepkisini dile getirdiği videoyu şu notla paylaşmıştı:
"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar."
Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:
Tek derdiniz siyasi rant devşirmek! Vicdanınız, merhametiniz kalmamış; kalbiniz kararmış. İnsanlar bir can daha kurtarmak için canını ortaya koyarken ellerini ovuşturan ve akbaba gibi bekleyen bu zehirli zihniyete prim vermeyeceğiz.