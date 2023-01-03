HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak 'yüzde 41 oy' çıkışı! "Tek başına girse" diyerek tarih verdi: "Altılı masa olmasa da..."

Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak 'yüzde 41 oy' çıkışı! "Tek başına girse" diyerek tarih verdi: "Altılı masa olmasa da..."

03.01.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa 5 Ocak'ta yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda adaylık konusunun 6 lider arasında ilk kez konuşulacağı belirtiliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı geniş kesimlerce dile getirilirken İYİ Parti lideri Akşener'in desteklemediği iddiası da gündemde. Gazeteci Barış Yarkadaş ise Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa olmasa da" adaylığını açıklayabileceğini öne sürdü. Yarkadaş, bu açıklama için tarih de verirken "Kemal bey tek başına seçime girse yüzde 41 alıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak 'yüzde 41 oy' çıkışı! "Tek başına girse" diyerek tarih verdi: "Altılı masa olmasa da..."

Son günlerde erken seçim meselesinin yeniden çokça tartışılmaya başlarken altılı masadaki adaylık belirsizliğinin yakın bir dönemde sona ermesi bekleniyor. Saraçhane mitingi, İmamoğlu hakkındaki yargı kararı gibi gelişmeler masada adaylık tartışmalarını hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinin adaylık sinyallerini pekiştirdiği yorumlarının yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun yerine Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği öne sürülüyor. Bununla beraber gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre "Kılıçdaroğlu bugün seçime girse tek başına yüzde 41'in üzerinde" oy alıyor. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa olsa da olmasa da" 1 Mart'a dek adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun, adaylığını daha önceki bir tarihte de açıklayabileceğini işaret etti.

AA-20221220-29792110-29792085-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ! "4 SLOGANLA GÜNDEME GELEBİLİR"

Yarkadaş, tv100'de katıldığı programda "Görülen net bir şey var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazır olduğunu belirtti. 18 Ocak'taki altılı masa toplantısına değinen Yarkadaş, "Toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar, 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir" diyerek devam etti.

AA-20221225-29832324-29832322-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_TURKIYE_ORMANCILIGINDA_98_YIL_BULUSMASINA_KATILDI

"GÖRÜŞMELER TAMAMLANDIKTAN SONRA ANKARA'DA AÇIKLAYABİLİR"

CHP Genel Merkezinden edindiği izlenimi paylaşan Yarkadaş şöyle konuştu:

"Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim Kemal Bey'in bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ankara'da açıklayacağı yönünde."

AA-20221227-29849010-29849009-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_ILE_GORUSTU

"ALTILI MASA OLMASA DA AÇIKLAYACAĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR"

Yarkadaş bunun üzerine yöneltilen 'altılı masa' sorusuna ise gündem yaratacak bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını altılı masa ile mi açıklayacağı sorusuna Yarkadaş "Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacağı yönünde çeşitli iddialar var" şeklinde yanıt verdi.

"CHP'NİN NEREDEYSE TAMAMININ DESTEĞİNİ ALIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Yarkadaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Kızgın, küskün, kırgın seçmenler var. Kemal beyin adaylığına karşı önyargılı olan CHP'li seçmenler de var, bu gayet doğal. Kemal bey bunları ikna edeceğini söylüyor. CHP'nin neredeyse tamamının desteğini alıyor Kemal bey. Yüzde 28,5'u cebe koydun mu? HDP, yüzde 13'lük oyun neredeyse tamamı Kemal beye desteğini ortaya koyuyor. Koy üstüne, 41,5-42.

AA-20221229-29863605-29863591-CHP_GENEL_BASKANI_KEMAL_KILICDAROGLU_GAZETECILERIN_SORULARINI_YANITLADI

"AK PARTİ'NİN KEMAL BEYİN ADAYLIĞINI İSTİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNMESİNDEKİ EN ÖNEMLİ ŞEY..."

  • Meral hanım Kemal beyin yanında durursa İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, CHP ve HDP seçmenleri Kemal beyin en azından 2. turda kesinlikle kazanmasını sağlar. O yüzden, AK Parti'nin Kemal beyin adaylığını istememesinin ve istiyorlarmış gibi görünmesindeki en önemli şey bir, imajını yıpratma çabası; iki, kafalarda kuşku uyandırıp HDP seçmenini Kemal beyden uzaklaştırmaktır.

"TEK BAŞINA SEÇİME GİRSE YÜZDE 41'İN ÜZERİNDE OY ALIYOR"

  • Kemal bey bugün tek başına seçime girse sadece CHP ve HDP seçmenleriyle yüzde 41'in üzerinde oy alıyor.
Kılıçdaroğlu ile Akşener zirvesi sonrası açıklama gelmedi! İşte masada konuşulanlar… Kılıçdaroğlu ile Akşener zirvesi sonrası açıklama gelmedi! İşte masada konuşulanlar…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim tarihine ilişkin önemli açıklama!Seçim tarihine ilişkin önemli açıklama!
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

O yemeklerden zehirlendiler! KYK yurdunda öğrencilerden eylem: Karnımız doysun diye...

O yemeklerden zehirlendiler! KYK yurdunda öğrencilerden eylem: Karnımız doysun diye...

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı! "Arabanın içinde cenaze namazı kılıyoruz"

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı! "Arabanın içinde cenaze namazı kılıyoruz"

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.