Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak 'yüzde 41 oy' çıkışı! "Tek başına girse" diyerek tarih verdi: "Altılı masa olmasa da..."

Son günlerde erken seçim meselesinin yeniden çokça tartışılmaya başlarken altılı masadaki adaylık belirsizliğinin yakın bir dönemde sona ermesi bekleniyor. Saraçhane mitingi, İmamoğlu hakkındaki yargı kararı gibi gelişmeler masada adaylık tartışmalarını hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinin adaylık sinyallerini pekiştirdiği yorumlarının yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun yerine Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği öne sürülüyor. Bununla beraber gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre "Kılıçdaroğlu bugün seçime girse tek başına yüzde 41'in üzerinde" oy alıyor. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa olsa da olmasa da" 1 Mart'a dek adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun, adaylığını daha önceki bir tarihte de açıklayabileceğini işaret etti.
Yarkadaş, tv100'de katıldığı programda "Görülen net bir şey var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazır olduğunu belirtti. 18 Ocak'taki altılı masa toplantısına değinen Yarkadaş, "Toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar, 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir" diyerek devam etti.
CHP Genel Merkezinden edindiği izlenimi paylaşan Yarkadaş şöyle konuştu:
"Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim Kemal Bey'in bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ankara'da açıklayacağı yönünde."
Yarkadaş bunun üzerine yöneltilen 'altılı masa' sorusuna ise gündem yaratacak bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını altılı masa ile mi açıklayacağı sorusuna Yarkadaş "Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacağı yönünde çeşitli iddialar var" şeklinde yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Yarkadaş, şu değerlendirmelerde bulundu: