Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak 'yüzde 41 oy' çıkışı! "Tek başına girse" diyerek tarih verdi: "Altılı masa olmasa da..."

Son günlerde erken seçim meselesinin yeniden çokça tartışılmaya başlarken altılı masadaki adaylık belirsizliğinin yakın bir dönemde sona ermesi bekleniyor. Saraçhane mitingi, İmamoğlu hakkındaki yargı kararı gibi gelişmeler masada adaylık tartışmalarını hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinin adaylık sinyallerini pekiştirdiği yorumlarının yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun yerine Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği öne sürülüyor. Bununla beraber gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre "Kılıçdaroğlu bugün seçime girse tek başına yüzde 41'in üzerinde" oy alıyor. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa olsa da olmasa da" 1 Mart'a dek adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun, adaylığını daha önceki bir tarihte de açıklayabileceğini işaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ! "4 SLOGANLA GÜNDEME GELEBİLİR"

Yarkadaş, tv100'de katıldığı programda "Görülen net bir şey var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazır olduğunu belirtti. 18 Ocak'taki altılı masa toplantısına değinen Yarkadaş, "Toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar, 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir" diyerek devam etti.

"GÖRÜŞMELER TAMAMLANDIKTAN SONRA ANKARA'DA AÇIKLAYABİLİR"

CHP Genel Merkezinden edindiği izlenimi paylaşan Yarkadaş şöyle konuştu:

"Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim Kemal Bey'in bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ankara'da açıklayacağı yönünde."

"ALTILI MASA OLMASA DA AÇIKLAYACAĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR"

Yarkadaş bunun üzerine yöneltilen 'altılı masa' sorusuna ise gündem yaratacak bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını altılı masa ile mi açıklayacağı sorusuna Yarkadaş "Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacağı yönünde çeşitli iddialar var" şeklinde yanıt verdi.

"CHP'NİN NEREDEYSE TAMAMININ DESTEĞİNİ ALIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Yarkadaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kızgın, küskün, kırgın seçmenler var. Kemal beyin adaylığına karşı önyargılı olan CHP'li seçmenler de var, bu gayet doğal. Kemal bey bunları ikna edeceğini söylüyor. CHP'nin neredeyse tamamının desteğini alıyor Kemal bey. Yüzde 28,5'u cebe koydun mu? HDP, yüzde 13'lük oyun neredeyse tamamı Kemal beye desteğini ortaya koyuyor. Koy üstüne, 41,5-42.

"AK PARTİ'NİN KEMAL BEYİN ADAYLIĞINI İSTİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNMESİNDEKİ EN ÖNEMLİ ŞEY..."

Meral hanım Kemal beyin yanında durursa İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, CHP ve HDP seçmenleri Kemal beyin en azından 2. turda kesinlikle kazanmasını sağlar. O yüzden, AK Parti'nin Kemal beyin adaylığını istememesinin ve istiyorlarmış gibi görünmesindeki en önemli şey bir, imajını yıpratma çabası; iki, kafalarda kuşku uyandırıp HDP seçmenini Kemal beyden uzaklaştırmaktır.

"TEK BAŞINA SEÇİME GİRSE YÜZDE 41'İN ÜZERİNDE OY ALIYOR"