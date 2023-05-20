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Kılıçdaroğlu katılacağını açıklamıştı! AK Parti Gençlik Kolları'ndan dikkat çeken karar

20.05.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Gençlik Kolları'ndan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Babala TV yayını ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölüme katılım göstermeyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu katılacağını açıklamıştı! AK Parti Gençlik Kolları'ndan dikkat çeken karar

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri öncesi Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılma kararı almıştı.

"SALONDA AĞIRLIK AK PARTİLİ GENÇLERİMİZDEN OLUŞACAKMIŞ"

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamda "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim" demişti.

İNAN: 'AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI OLARAK KATILIMCI SAĞLANMAYACAKTIR'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sayın Uğur bu programa AK Parti Gençlik Kolları olarak katılımcı sağlanmayacaktır. Diğer gönüllülerin katılımı tarafımızdan bilinmemektedir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.


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