Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi

Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İnce için, “Genel Başkanlığı bırakabildiğimi düşündüğüm ve gördüğüm birisiydi ama yaşanan süreçlerde partiyi daha sıkıntılı sürece götürebileceğini değerlendirdim” dedi.

T24’ten Hülya Karabağlı’nın haberine göre, 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan tartışmaların İnce’nin genel başkanlığı konusunda kendisine güven vermediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, meşhur yemekle ilgili de konuştu.

Eşlerle yenilen yemekte İnce’nin kendisine onursal başkanlık teklifinde bulunduğunu, “Bana onursal genel başkanlık teklif etti. Bunu yapmayacağımı söyledim” diye anlatan Kılıçdaroğlu, İnce’nin genel başkanlığında partinin toparlanmadan bir hafta içinde dağılacağını söylediği öğrenildi.

"YEREL SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ"

CHP’nin üç saati ODTÜ’lü bir ekip tarafından seçim sonuçlarına ilişkin analizin yapıldığı toplantıda sandık ve mahalle bazlı sonuçlara ilişkin sunum yapıldı. PM üyelerinin tamamına söz aldı. Alınan bilgiye göre, olağanüstü kurultay için imza veren Parti Meclisi üyeleri, ‘başarısızsınız’ dedikleri genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan görevden ayrılması talebinde bulundu. Bu sözler toplantıda gerginlik çıkarırken kurultay için imza veren eski Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki küskünlerin seçimi boykot edeceği iddialarına boykot etmenin AK Parti’ye oy vermek olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Böyle düşünenler varsa boykot edeceğine gitsin, doğrudan AKP’ye oy versin” dediği belirtildi.

Toplantıda, Kılıçdaroğlu, CHP’nin yerel seçimleri kazanacağını ve gelen anket sonuçlarının da bunu gösterdiğini söyledi.



