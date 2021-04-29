Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması: Kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KARAR TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:
(Koronavirüs aşısı) Sağlık Bakanı'nın şu ana kadar aşı ile ilgili tüm söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Sözünü tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor.
Beceremeyeceklerini gayet iyi biliyordum, emin olun bizim belediyelerimize bugün yetki verilseydi; bu sorun çözülürdü. Maske olayının tamamı çözdük, üstelik bedava verdik. Ve hiçbir ayrım yapmadan.
Beceriksizlik öyle bir sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre veriyorlar sonra vazgeçiyor, devlet böyle yönetilmez. Şu an devlet yönetilemiyor.
Bütün belediyelerimize talimat verdik. Kimsenin suyunu kesmeyeceksiniz. Borç dolayısıyla su mu kesilir? Erdoğan'ın da şunu yapması gerekir. Hiç kimsenin elektriğini kesmeyeceksiniz.
(128 milyar dolar) Bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim, Saray'ın silueti varmış. Bu soruyu kime soracağım? Manava, bakkala sorduk. Haberleri yok. İyi de bu para nerede? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan kişiye soruyoruz.
Merkez Bankası dolar satabilir. Peki, nasıl yapıyordu bunu? İhaleye çıkıyordu, odaları var ve herkes giremez. O odada dolar alım-satımı yapılır. Ne alıcı ne de satıcı birbirini bilmez. Merkez Bankası bilir, ihaleye bankalar katılır. Sonra Merkez Bankası bu bilgileri yayınlar.
Merkez Bankası'nın şu an kendisine ait bir doları yok. Kendi mülkiyetinde olan bir doları dahi yoktur.
Arkadaşlarımıza talimat verdim, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler. Merkez Bankası sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir. Dünyadaki bütün sermaye çevreleri, güven veren bir kurumu görmek ister.
Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Sayın Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz. O dönem yaptığı şey doğrudur. Toplum güven duydu. Şimdi Bahçeli'nin de desteğini isteyeceğiz.
(Bahçeli, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili kanun teklifini destekler mi?) Samimi düşüncemi söyleyeyim mi? Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var: Dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra yüz seksen derece tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten. Yapmaması lazım, Türkiye'nin çıkarlarını düşünmesi lazım. Merkez Bankası hepimizin bankası. Bağımsız olması lazım.