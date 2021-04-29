Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması: Kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KARAR TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Koronavirüs aşısı) Sağlık Bakanı'nın şu ana kadar aşı ile ilgili tüm söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Sözünü tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor.

Beceremeyeceklerini gayet iyi biliyordum, emin olun bizim belediyelerimize bugün yetki verilseydi; bu sorun çözülürdü. Maske olayının tamamı çözdük, üstelik bedava verdik. Ve hiçbir ayrım yapmadan.

Beceriksizlik öyle bir sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre veriyorlar sonra vazgeçiyor, devlet böyle yönetilmez. Şu an devlet yönetilemiyor.

Bütün belediyelerimize talimat verdik. Kimsenin suyunu kesmeyeceksiniz. Borç dolayısıyla su mu kesilir? Erdoğan'ın da şunu yapması gerekir. Hiç kimsenin elektriğini kesmeyeceksiniz.

"128 MİLYAR DOLARI KİME SORACAĞIZ"

(128 milyar dolar) Bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim, Saray'ın silueti varmış. Bu soruyu kime soracağım? Manava, bakkala sorduk. Haberleri yok. İyi de bu para nerede? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan kişiye soruyoruz.