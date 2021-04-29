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Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması: Kanun teklifi vereceğiz

29.04.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili bir kanun teklifi vereceğiz. Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında Bahçeli'nin de imzası var. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bahçeli kanun teklifini destekler mi?" sorusuna "Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var, dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması: Kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KARAR TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Koronavirüs aşısı) Sağlık Bakanı'nın şu ana kadar aşı ile ilgili tüm söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Sözünü tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor.

Beceremeyeceklerini gayet iyi biliyordum, emin olun bizim belediyelerimize bugün yetki verilseydi; bu sorun çözülürdü. Maske olayının tamamı çözdük, üstelik bedava verdik. Ve hiçbir ayrım yapmadan.

Beceriksizlik öyle bir sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre veriyorlar sonra vazgeçiyor, devlet böyle yönetilmez. Şu an devlet yönetilemiyor.

Bütün belediyelerimize talimat verdik. Kimsenin suyunu kesmeyeceksiniz. Borç dolayısıyla su mu kesilir? Erdoğan'ın da şunu yapması gerekir. Hiç kimsenin elektriğini kesmeyeceksiniz.

"128 MİLYAR DOLARI KİME SORACAĞIZ"

(128 milyar dolar) Bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim, Saray'ın silueti varmış. Bu soruyu kime soracağım? Manava, bakkala sorduk. Haberleri yok. İyi de bu para nerede? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan kişiye soruyoruz.

Merkez Bankası dolar satabilir. Peki, nasıl yapıyordu bunu? İhaleye çıkıyordu, odaları var ve herkes giremez. O odada dolar alım-satımı yapılır. Ne alıcı ne de satıcı birbirini bilmez. Merkez Bankası bilir, ihaleye bankalar katılır. Sonra Merkez Bankası bu bilgileri yayınlar.

"MERKEZ BANKASI'NIN ŞU AN KENDİSİNE AİT BİR DOLARI YOK"

Merkez Bankası'nın şu an kendisine ait bir doları yok. Kendi mülkiyetinde olan bir doları dahi yoktur.

"MERKEZ BANKASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

Arkadaşlarımıza talimat verdim, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler. Merkez Bankası sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir. Dünyadaki bütün sermaye çevreleri, güven veren bir kurumu görmek ister.

"BAHÇELİ'DEN MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Sayın Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz. O dönem yaptığı şey doğrudur. Toplum güven duydu. Şimdi Bahçeli'nin de desteğini isteyeceğiz.

"BAHÇELİ, KANUN TEKLİFİNİ DESTEKLER Mİ?" SORUSUNA YANIT

(Bahçeli, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili kanun teklifini destekler mi?) Samimi düşüncemi söyleyeyim mi? Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var: Dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra yüz seksen derece tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten. Yapmaması lazım, Türkiye'nin çıkarlarını düşünmesi lazım. Merkez Bankası hepimizin bankası. Bağımsız olması lazım.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu CHP TCMB koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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