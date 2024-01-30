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  4. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere tasfiye iddiası CHP'yi karıştırdı! İlgezdi tartışmanın fitili ateşledi, Eren Erdem "itiraf" diyerek paylaştı

Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere tasfiye iddiası CHP'yi karıştırdı! İlgezdi tartışmanın fitili ateşledi, Eren Erdem "itiraf" diyerek paylaştı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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CHP'de sancılı geçen aday belirleme sürecinde Ataşehir kararı verilince Battal İlgezdi isyan edip partisinden istifa etmişti. "Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin tasfiye edildiğini" öne süren İlgezdi'nin sözlerinin yarattığı tartışmada gerginlik yükseliyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "itiraf" olarak nitelediği bir paylaşımı alıntılayıp "İnkara gerek yok, dürüstlük iyidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere tasfiye iddiası CHP'yi karıştırdı! İlgezdi tartışmanın fitili ateşledi, Eren Erdem "itiraf" diyerek paylaştı

CHP'de genel başkanlık değişimiyle yükselen tartışmalardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı gündemden hiç düşmedi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kılıçdaroğlu'nun "sessiz sedasız koltuğuna dönme" niyetinde olduğunu iddia etti. Bu sırada kurultay sürecinde Özgür Özel yerine Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiği tartışması patlak verdi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİLİ

CHP'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları açıklandı, Ataşehir için Onursal Adıgüzel'de karar kılındı. Bunun üzerine isyan eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den de istifa etti. İlgezdi, kararın kendisine Ekrem İmamoğlu tarafından bildirildiğini söyleyip tepki göstermişti.

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"CHP'DE HİÇ BÖYLE KIYIM OLMADI"

İlgezdi ayrıca istifasının gerekçesini açıklarken "CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor" sözleriyle dikkat çekip şöyle devam etmişti: "Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur."

AA-20240126-33540442-33540440-ATASEHIR_BELEDIYE_BASKANI_ILGEZDIDEN_CHPDEN_ISTIFASINA_ILISKIN_ACIKLAMA

"SIRADAN BİR İSİM SÖYLEMİYOR"

İlgezdi'nin sözleriyle alevlenen tartışma sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde genel başkan yardımcısı olarak görev alan Eren Erdem'in çıkışı dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin başını çektiği 'değişim' hareketinin fikir işçilerinden olduğunu belirtiği Emrah Gülsunar'ın paylaşımını alıntılayan Erdem, "Bunu sıradan bir isim söylemiyor" dedi.

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"KAZANILACAK SEÇİMİ KAYBETTİREN ADAMIN KADROLARI EL ÜSTÜ MÜ TUTULACAKTI?"

Gülsunar, Erdem'in alıntıladığı paylaşımında "Ben şu "CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek verenler tasfiye ediliyor" söylemini anlamıyorum. Ee ne olacaktı başka? Adaylık dayatmasıyla kazanılacak seçimi kaybettiren, sonra da yüzsüzce koltuğa yapışan adamın kadroları el üstü mü tutulacaktı?" ifadelerine yer vermişti.

"KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER TASFİYE EDİLİYOR"

Eren Erdem ise Emrah Gülsunar'ın sözlerini 'itiraf' niteliğinde değerlendirerek şunları ekledi:
"İnkara gerek yok… Dürüstlük iyidir. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın duran isimler tasfiye ediliyor. Ve bunu sıradan bir isim söylemiyor…"

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP battal ilgezdi
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