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  4. Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı sosyal medyada gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı sosyal medyada gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

20.05.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni başdanışmanı olarak avukat Cevdet Nasıranlı'yı seçtiği öğrenildi. Eski AK Partili olan Nasıranlı göreve gelmesinden sonra sosyal medyadaki hesabından AK Parti ile ilgili tweetlerini sildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı sosyal medyada gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Vatandaşlar, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercihte bulunacak. Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala CHP'deki değişim dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, seçim sonrası 15 Mayıs'ta CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Onursal Adıgüzel'i görevden almış yerine Devrim Barış Çelik'i getirmişti.

ESKİ AK PARTİLİ, KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ BAŞDANIŞMANI OLDU

Bu seferde Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olarak avukat Cevdet Nasıranlı'yı seçtiği öğrenildi. Eski AK Partili olan Nasıranlı göreve gelmesinden sonra sosyal medyada hesabından AK Partili ile ilgili olan tweetlerini sildi. Yaşanan bu gelişme sosyal medyada gündem oldu.

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Avukat Cevdet Nasıranlı

İşte Nasıranlı'nın sildiği o tweetler:

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Öte yandan Nasıranlı'nın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir paylaşımı dikkat çekti.

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