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  4. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 19:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay hakkındaki karara CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması

TİP'in Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Atalay'ın milletvekilliği düştü. Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

KILIÇDAROĞLU: MİLLET İRADESİNE DARBE YAPANLARA GEÇİT YOK

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şunları söyledi:

FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara GEÇİT YOK! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız."

"MİLLETİN İRADESİNİ BU SAATTEN SONRA NASIL TEMSİL EDECEKSİNİZ"

İYİ Parti Genel Meral Akşener ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz.

Sayın Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık!

Ancak anayasamız, milletin andıdır!

Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz?

Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?"

ÖZGÜR ÖZEL: 'TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!" dedi.


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