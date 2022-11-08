Kilo almak için ne yemeliyiz, doğal yollarla kilo almak için ne yapılmalı? Sağlıklı bir şekilde kilo almak için beslenme programı nasıl olmalı?

Bir kişinin ideal ağırlığın altında bir kiloya sahip olması zayıflık olarak tanımlanır. Zayıflığın derecesi beden kitle indeksi esas alınarak belirlenir, yaş ve cinsiyete göre de değişkenlik gösterir. Vücut ağırlığının yeterli düzeyde olmamasıyla beraber yağ kütlesinin de azlığı bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bununla birlikte vitamin ve mineral azlığına bağlı rahatsızlıklar, saçlarda dökülme, tırnakta kırılma, kadınlarda regl döneminde düzensizlikler, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık problemlerine sebebiyet verir. Doğal ve sağlıklı yollarla kilo almak sağlık açısından da önemlidir ve ilerleyen dönemlerde bazı hastalıkların oluşmasını engeller.
Dengeli miktarda kas ve yağ kütlesi kazanmak için tam tahıllar, meyveler ve sebzeler ile karbonhidrat alınırken protein ve sağlıklı yağlar içeren besinlerle de toplam kalori alımı artırır. Yüksek kalorinin sağlanması ile beraber çeşitli vitamin, mineral, lif ve antioksidan içermesi bakımından zengin besinlerin tercih edilmesi denenmiş kilo alma yöntemleri başında gelir. Özellikle kırmızı et, yumurta, yağlı tohumlar, fıstık ezmesi gibi besinler, içerdiği değerler ve kalorisi sayesinde sağlıklı kilo almayı kolaylaştırır.
Kilo alabilmek için vücudun yaktığı kaloriden daha fazlasını alması gerekir. Alınan kalorilerin daha fazla olmasının en kolay yolu ise enerjisi yüksek olan besinler tüketmektir. Sadece fazla yemek kilo almak adına yağlı yiyecekler tüketmek ve gece uyumadan önce yemek yemek sağlıklı kilo alma programı önünde engeldir. Besinler tüketilirken kilonun dengeli ve orantılı alınması adına sağlıklı yiyeceklere yönelmek ve diyet programlarının buna göre hazırlanması gerekir. Denenmiş kilo alma yöntemleri içinde bulunan besinler:
Bu besinlerle beraber "Kilo almak için ne yapmalıyım?" sorusuna yönelik olarak diyetisyenler tarafından önerilen diğer besinler de şöyle sıralanabilir: Süt, pirinç, patates, peynir, kuru meyveler, avokado ve diğer tropikal meyveler.
Sağlıklı kilo almanın başlıca yolu harcanandan daha fazla kalori almaktır. Bundan dolayı kalori bakımından yoğun olan ve besleyici yiyecekler tercih edilmelidir. Ara öğünlerde tüketmek için yağlı tohumlar, kuru meyveler ve süt yer alabilir. Denenmiş kilo alma programı esas alınmadan önce her programın kişiden kişiye değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kilo alma programı hazırlanması, içeriklerin belirlenmesinde kişinin rahatsızlıkları varsa bunlara dikkat edilmesi ve uzman görüşü alınarak hazırlanması gerekir. Kilo alma programı için örnek beslenme programı
Kahvaltı
Ara öğün
Öğle
Ara öğün
Akşam yemeği
Ara öğün