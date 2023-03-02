Kineziterapi egzersizleri nelerdir, ne işe yarar? Kineziterapi ile boy uzatılır mı?

Kineziterapi hareketi ön planda tutan bir tedavi yöntemidir. Son dönemlerde pek çok hastalığın iyileştirilmesinde kullanılan oldukça popüler bir yöntem hâline gelmiştir. İlaçsız ve ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Bu anlamda kineziterapi tedavi yöntemi egzersizler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Fizik tedavi uzmanı tarafından kişiye özel olarak hazırlanan programda yer alan ve hastaya yaptırılan bu egzersizler ağrısız ve acısız bir şekilde kişinin kolayla iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Kineziterapi egzersizleri nedir?

Hareketle tedavi anlamına gelen kineziterapi, Yunanca “kinein” kelimesinden türemiştir. Bu tedavi yöntemi hareketin iyileştirici gücünü kullanmaktadır. Deneyimli fizik tedavi uzmanları eşliğinde uygulanan bu fizik tedavi yönteminde kişiye özel tedavi programları uygulanmaktadır. Kineziterapinin pek çok faydası bulunur. Kişinin spor performansını artırması, alerjileri tetikleyen faktörlerin belirlenmesi, bazı hastalıkların iyileşmesini kolaylaştırmak ve bazı hastalıkların ilerlemesini durdurmak gibi kişiye pek çok faydası bulunur. Ayrıca ilaçsız ve ameliyatsız bir tedavi yöntemi olduğu için tedavi egzersizle yapılmaktadır.

Kineziterapinin temel tedavi yöntemlerinden bir tanesi egzersizlerdir. Kineziterapi ile yapılan hemen hemen tüm tedavilerde egzersizler kullanılmaktadır. Egzersiz yapmaktaki amaç eklemlerin hareket genişliğini ve kas kuvvetini artırmaktır. Kineziterapi hareketleri arasında eklem hareket açıklığı egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, dayanıklılık egzersizleri, grup egzersizleri ve su egzersizleri bulunur.

Eklem hareket açıklığı egzersizleri: Eklem yüzeyinde patolojilerin olması, eklemi çevreleyen kaslarda spazmlar olması ve eklem içerisinde serbest cisimlerin olması eklemlerin hareket açıklıklarının azalmasına neden olur. Eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılarak eklem hareket açıklığının normal seviyeye gelmesine yardımcı olunur.

Eklem yüzeyinde patolojilerin olması, eklemi çevreleyen kaslarda spazmlar olması ve eklem içerisinde serbest cisimlerin olması eklemlerin hareket açıklıklarının azalmasına neden olur. Eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılarak eklem hareket açıklığının normal seviyeye gelmesine yardımcı olunur. Kas güçlendirme egzersizleri: Kas güçlendirme egzersizlerinin amacı kas gücünü artırmaktır. Progresif dirençli ağırlık egzersizleri, izometrik egzersizler ve izokinetik egzersizler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Kas güçlendirme egzersizlerinin amacı kas gücünü artırmaktır. Progresif dirençli ağırlık egzersizleri, izometrik egzersizler ve izokinetik egzersizler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Dayanıklılık egzersizleri: Dayanıklılık egzersizlerinin amacı kardiyovasküler sistemin ve kasların dayanıklılığını artırmaktır.

Dayanıklılık egzersizlerinin amacı kardiyovasküler sistemin ve kasların dayanıklılığını artırmaktır. Grup egzersizleri: Aynı yaş grubundaki ve aynı hastalıklara sahip kişilerin yer aldığı egzersiz programıdır. Bu egzersizlere dâhil olan kişi sayısı 5-10 kişi arasında değişmektedir. Bu teknikte daha çok ön planda tutulan şey motivasyondur.

Aynı yaş grubundaki ve aynı hastalıklara sahip kişilerin yer aldığı egzersiz programıdır. Bu egzersizlere dâhil olan kişi sayısı 5-10 kişi arasında değişmektedir. Bu teknikte daha çok ön planda tutulan şey motivasyondur. Su egzersizleri: Daha çok hareket etmekte zorlanan ve şiddetli ağrıları olan kişiler için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Su içerisinde gerçekleştirilmektedir. Su içerisinde hareket etmenin daha kolay olması ve eklemler üzerindeki yükün azalması sonucunda kişi daha kolay bir şekilde iyileşmektedir.

Kineziterapi ile boy uzatılır mı?

Boy uzunluğu kişiden kişiye değişebilen ve her bireyin genel karakterini belirleyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Uzun boya sahip olan kişilerin kısa boylu kişilere göre daha fazla dikkat çektiği düşünülür. Bu durum da kısa boylu kişilerde güven eksikliğine neden olabilir. Bu da ne yazık ki kişinin günlük yaşamını olumsuz bir yönde etkiler.

Boy uzatmak için pek çok farklı yöntem denenir. Bunlardan birisi boy uzatma ameliyatı bir diğeri ise boy uzatma egzersizleridir. Boy uzatma ameliyatı oldukça sancılı bir süreç olduğu için kişiler daha çok boy uzatma egzersizlerine yönelir. Bu egzersizler sayesinde birkaç santim boy uzatmak mümkün olabilir. Fakat kineziterapi boy uzatma konusunda herhangi bir net bilgi yoktur. Kişiler günlük hayatında uygulayabilecekleri bazı yöntemlerle boylarının uzamalarına katkı sağlayabilir. Kişiler boylarını uzatmak istiyorsa mutlaka şunları yapmalıdır: