Kira alayım derken yüz binlerce liradan oldular! Kaçak göçmenlere ev kiralayan ev sahipleri... Koğuş gibi ranza sistemi kurmuşlar

İstanbul'da ev sahiplerinin kaçak göçmenlere ev kiralamasıyla ilgili olarak operasyon yapıldı. Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde, ocak ayı boyunca kaçak göçmenlerin kaldıkları tespit edilen 11 ayrı eve düzenlenen operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İşte operasyonun detayları ve kira alayım derken yüz binlerce liradan olan ev sahiplerinin aldığı para cezası...

KOĞUŞ ŞEKLİNDE RANZA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Operasyonda normalden daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlerde 94 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı.

241 BİN 956 TL PARA CEZASI

Ev sahipleri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişiye her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 241 bin 956 lira para cezası yazıldı. (DHA)



