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Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu kimdir? Hayati Telefoncu hangi görevlerde bulundu?

19.08.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayati Telefoncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alınarak yerine Hayati Telefoncu getirildi. Peki Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu kimdir? Hayati Telefoncu hangi görevlerde bulundu?

Hayati Telefoncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından vatandaşlar tarafından internette 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu kimdir, Hayati Telefoncu hangi görevlerde bulundu?

KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAYATİ TELEFONCU KİMDİR?

Hayati Telefoncu 1997’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanını bitirdi.

Hayati Telefoncu Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı.

HAYATİ TELEFONCU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1998 yılından itibaren farklı okul ve kurumlarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu.

11 Nisan 2022 tarihi itibariyle Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.

19 Ağustos 2022 Cuma gününün atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alınarak yerine Hayati Telefoncu getirildi.

Evli olup Murat ve Zeynep’in babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Müdürü
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