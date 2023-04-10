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  4. Kırmızı ışıkta çarpışan araçlar alev topuna döndü: 8 yaralı

Kırmızı ışıkta çarpışan araçlar alev topuna döndü: 8 yaralı

10.04.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, kırmızı ışık ihlali yapan taksiye çarpan otomobil alev topuna döndü. Taksiye de sıçrayan yangında 2'si vücudunda yanıklar oluşan 8 yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kırmızı ışıkta çarpışan araçlar alev topuna döndü: 8 yaralı

Diyarbakır'da taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, Silvan-Diyarbakır istikametinde seyir halindeki otomobil, Bingöl yol ayrımında kavşaktan dönen taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

vre

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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trafik kazası Diyarbakır

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