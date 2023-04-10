Kırmızı ışıkta çarpışan araçlar alev topuna döndü: 8 yaralı

Diyarbakır'da taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, Silvan-Diyarbakır istikametinde seyir halindeki otomobil, Bingöl yol ayrımında kavşaktan dönen taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

