Kış aylarında kuruyan cildinize özel en etkili nemlendirici önerileri

Soğuk havalarda cildin, neme her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı oluyor. Bu nem ihtiyacını karşılamak için gün içinde bol su tüketmenin yanı sıra yüz ve ellere cilt tipine uygun bir nemlendiriciyi mutlaka uygulamak gerekiyor. Ayrıca cildin ihtiyacı olan nem miktarının arttığını göz önünde bulundurduğumuzda kış mevsiminde daha yoğun ve etkili nemlendiriciler kullanmak gerektiğini belirtmekte fayda var. Biz de soğuk havaya savaş açan ve cildinizin soğuktan kurumasının önüne geçecek en etkili nemlendiricileri sizin için derledik. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Soğuk etkisine karşı mucizevi bir krem

Kış aylarında cildinizi neme doyuracak etkili bir nemlendirici arıyorsanız cilt bakımı ürünleriyle dünya çapında ün salmış La Mer markasının Creme de La Mer adını verdiği ürününü mutlaka incelemelisiniz. Markanın patentli mucize iksiriyle formüle edilmiş ürün kısa sürede etkisini gösteriyor. Ürünün, dokusu bozulmuş çok kuru ciltlere bile iyi gelen yoğun besleyici etkisi; cildi derinlemesine nemlendiriyor ve yapılandırıyor. Hassas ciltler için gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bu krem aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirerek cildin nem tutma kapasitesini de artırıyor. La Mer markasının cilde dolgunluk veren, en soğuk havalarda bile cildinizi neme doyuracak bu kremi ile kış ayları boyunca bebek gibi bir cilde sahip olmanız mümkün.

2. Kore mucizesi ile cildiniz kış aylarını rahat geçirsin

Soğuk havaların gelmesiyle her zamankinden fazla kuruyan cildinizi neme doyuracak çok etkili bir nemlendirici arıyorsanız bu ürün tam size göre. Cilt bakımının anavatanı Kore'nin en ünlü markalarından Dr. Jart+'ın nemin cilde tutunmasını sağlayan seramidlerle geliştirilmiş Ceramidin, kışın olumsuz etkilerini azaltmak için etkili seçim. Kronik su kaybını engelleyip nemi cilde hapseden ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayan nemlendirici, aynı zamanda cildin tazelenmesini sağlıyor. Böylece ince çizgilerin giderilmesine de yardımcı oluyor. Cilt tarafından hızlıca emilen bu ürün, makyaj öncesi kullanıldığında bir bariyer oluşturarak makyaj malzemelerinin cildinize verebileceği zararları da minimuma indiriyor.

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3. Shiseido ile ipeksi bir dokunuş

Cilt bakımı denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Shiseido'nun Essential Energy Moisturizing Cream adını verdiği nemlendiricisi ile kış aylarında kuruluk cildiniz için bir sorun olmaktan çıkıyor. İpeksi dokusuyla cildinizde yumuşacık bir his bırakıacak. Cildinizin nem ihtiyacını karşılarken doğal bir ışıltıya ve sağlıklı bir görünüme kavuşmanıza da yardımcı olacak. Yoğun nemlendirme özelliğine sahip özel formülü sayesinde cildinizi nemlendirmekle kalmayıp yaşlanma belirtilerinin azalmasına da yardımcı olacak bu nemlendiriciyi soğuk havalarda yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

4. Her mevsim kullanabileceğiniz bir nemlendirici

Ultra Facial, cildinizin nem ihtiyacını karşılamak için yaz kış kullanabileceğiniz, iyi nemlendiren ama ağırlık yapmayan bir krem. Organik içerikli cilt bakım ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Kiehl's markasının dillere destan bu ürününe mutlaka göz atmanızı öneririz. İncecik yapısı ile her cilt tipine uyum sağlayabilen Ultra Facial krem cildinizi 24 saate kadar nemli tutuyor. Bu sayede soğuk havaların etkisiyle oluşabilecek kurulukların önüne geçiyor. Hem gündüz hem gece kullanımına uygun olan ürünü makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ten makyajınız daha da kusursuz görünecek.

5. Işıl ışıl ve sağlıklı bir cildin formülü

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Kuru bir cildiniz varda ve kış mevsiminde soğuk havalarda cildinizin nemsiz kalmasının önüne geçecek bir krem arayışındaysanız Hydraskin Rich sizin için en iyi alternatif. Cilt bakım ürünleriyle dünya çapında tanınan Darphin markasının bu nemlendiricisi ile kuru cilt sorununu tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Formülündeki mango özütleriyle cilt yüzeyini nemlendirirken Mamaku esansı ve impereta cylindirica özü ile cilde canlılık kazandıran bu krem, cildi her açıdan besliyor. Uygulama sonrası kadifemsi bir hisse kavuşmanızı sağlıyor. Gün boyu ciltteki nemin korunmasını sağlayan bu ürünü uygularken boyun bölgesini de ihmal etmeyin.

6. Acil nem desteği arayanlara etkili çözüm

Havaların soğumasıyla ekstra kuruyan cildinize acil bir nem desteği arıyorsanız Caudalie markasının Vinosource SOS Intense nemlendirici kremine bayılacaksınız. Normalden kuruya dönük cilt tipleri için özel olarak geliştirilmiş formülü ile uygulama sonrasında anında yoğun bir nemlendirme etkisi yaratan ürün; içeriğindeki bergamot, tatlı portakal, mandalina ile cilde tazelik kazandırıyor. %97 oranında doğal içeriklerden üretilen ve gün boyu yumuşak, kadifemsi bir his bırakan bu nemlendiriciyi kış aylarında hem sabah hem gece gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

7. Hem nem versin hem ferahlatsın diyorsanız...

Estée Lauder DayWear Hydra Sorbet Gel nemlendirici ürünü ciltte yarattığı ferah etkiyle diğerlerinden ayrılıyor. Siz de nemlendiricide hafifliği arıyor ve cildinizin nefes aldığını hissetmek istiyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz. Formülündeki salatalık özleri ile cilde anında ferahlık veren nemlendirici, sorbet kıvamındaki jel dokusuyla ağırlık yapmadan cildinizi 72 saate kadar yoğun bir şekilde nemlendiriyor. İçeriğindeki antioksidanlar ile cildin üzerinde bir kalkan oluşturan ürün, cildi dış etkenlere karşı koruyor. Markanın ince yapılı ve yağ içermeyen nemlendiricisi yağlı ciltlerin kullanımı için uygun bir seçenek.

8. Balın mucizevi etkisini cildinizde hissedin...

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Sıra Nuxe'un bal, propolis ve değerli yağlar kullanarak ürettiği Rêve de Miel isimli nemlendiricide. Ürün, kış mevsiminde cildinizi rüzgâr ve soğuk hava gibi tüm dış etkenlere karşı korurken yoğun bir şekilde nemlendiriyor, besliyor ve yumuşatıyor. %92.9 oranında doğal içeriklerden oluşan formülü sayesinde pürüzler, kızarıklıklar ve tahrişin önüne geçen nemlendirici, aynı zamanda ciltte büyük bir rahatlama sağlıyor. Kuru ve hassas ciltler için özel olarak üretilen efsanevi nemlendiriciyi normal ciltler için de aşırı soğuk havalarda tercih etmek mümkün.

9. Hassas ve kuru ciltler için harika seçim

Hassas ve çok kuru bir cildiniz varsa özellikle de kış mevsiminde cildinize çok daha özenli davranmalısınız. Cildin nem ihtiyacını karşılamak içinse La Roche-Posay Hydreane Legere nemlendirici krem hassas cildinize iyi gelecek. Bu nemlendirici sizin için harika bir alternatif olabilir. Formülünde bulunan yeni nesil su taşıyıcıları hidrolipidlerle cildi neme doyuran krem, düzenli kullanıldığında 4 hafta gibi kısa bir sürede hassasiyet belirtilerinde de azalma sağlıyor. İster gündüz ister gece gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, hafif yapısıyla ağırlık hissine yol açmayan bu nemlendirici kremi yüz ve boyun bölgesine uygulayabilirsiniz.

10. 48 saate kadar nem desteği kim istemez?

Neme en çok ihtiyacınız olan soğuk havalarda kuru ve hassas cildinize iyi gelecek bir nemlendirici arıyorsanız Vichy markasının Aqualia Thermal Rich isimli kremine mutlaka göz atmanızı öneririz. Kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş güçlendirici ve yatıştırıcı etkiye sahip formülü sayesinde 48 saat boyunca nemlendirici bakım sağlayan krem, kuruluktan kaynaklanan çizgi görünümünün de azalmasına yardımcı oluyor. Formülünde bulunan doğal kaynaklı hyalüronik asit, shea yağı ve Vichy mineralli termal suyu sayesinde cildi anında neme doyuruyor ve yumuşacık bir his sağlıyor. İnce yapısı sayesinde gün boyu ağırlık yapmayan bu nemlendirici ile soğuk havadan kaynaklanan kuruluk hissine veda edebilirsiniz.