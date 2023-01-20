KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kış aylarının vazgeçilmezi hem şık hem spor trençkot çeşitleri

Kış aylarının vazgeçilmezi hem şık hem spor trençkot çeşitleri

18.01.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trençkotlar, serin havaların vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor. Genellikle uzun ya da midi boyda olmaları sayesinde bacakları da sıcak tutuyor. Piyasada pek çok farklı trençkot olsa da genel olarak hem klasik hem spor tarzı yansıtan ürünler tercih ediliyor. Peki kış aylarında sizi sıcak tutacak, hem şık hem spor modelleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel modeller...

Kış aylarının vazgeçilmezi hem şık hem spor trençkot çeşitleri

Trençkotlar, soğuk günlerin aranan dış giyim ürünleri arasında yer alıyor. İster tam boy ister midi, her ortama uyum sağlayabilen pek çok modelde trençkot bulabilmek mümkün. Siz de zevkinize uygun ve sizi sıcak tutacak modelleri arıyor olabilirsiniz. Öyleyse gelin, en güzel trençkot modellerine beraber bakalım.

1. Herkesin bayıldığı model: DeFacto Regular Fit Cepli Kuşak Detaylı Su İtici Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-18T182657.516

DeFacto Regular Fit Cepli Kuşak Detaylı Su İtici Trençkot, bej rengiyle bahar ve kış aylarının gözde parçaları arasında yer alıyor. %53 pamuk, %47 polyester kumaştan üretilen trençkot, hem klasik hem spor tarzda kullanılabildiği için kombin yaparken zorluk yaşatmıyor. Modelin şık tasarımı dolayısıyla kullanıcılar tarafından çok beğenildiğini de ekleyelim.

Ürünü İncele

2. Zamansız parçalardan: Orolay Kemerli Hafif Kruvaze Duster Trençkot

Kış aylarında sizi sıcacık tutacak hem şık hem spor pardösü ve trençkot çeşitleri

Hem şık hem spor bir tarza sahip Orolay Kemerli Hafif Kruvaze Duster Trençkot, serin havaların kurtarıcı parçalarından biri sayılabilir. Altı düğme detayı ve kruvaze yakasıyla klasik bir tarzı simgelerken ayarlanabilir kemer ve manşetleri ile spor bir görünüm kazanıyor. Her ortama uyum sağlayacak tarzdaki ürün, kaliteli kumaşı ile uzun yıllar size eşlik etmeye aday.

Ürünü İncele

3. Şıklığınızı yansıtın: Suzanne Rüzgâr Geçirmez Uzun Trençkot

Kış aylarında sizi sıcacık tutacak hem şık hem spor pardösü ve trençkot çeşitleri

Suzanne Rüzgâr Geçirmez Uzun Trençkot, yün kumaşı ve uzun boyuyla sizi en soğuk günlerde bile sıcacık tutar. Zarif bir görünüme sahip olan trençkot kuşak ve cep detaylarıyla öne çıkar. Ürünün koyu renkli düğmelerle hareketlendirildiğini de es geçmeyelim. Zamansız modeliyle her ortamda giyip şıklığınızı konuşturabileceğiniz trençkotun gardırobunuzdaki en favori ürünlerden biri olacağından eminiz.

Ürünü İncele

4. Tek mont iki tasarım: Emilio Romagna TR Çift Taraflı Giyilebilir Deri Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-19T150122.893

Rahatlık ve kaliteyi bir arada sunan Emilio Romagna TR Çift Taraflı Giyilebilir Deri Trençkot, uzun ömürlü bir kullanım sağlar. %100 oğlak derisinden çift taraflı kullanıma uygun olarak üretilen trençkot, tek montta iki tasarımı buluşturmasıyla öne çıkar. Özel tasarım olarak üretilen trençkotla şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. "Kaliteli bir trençkotum olsun!" diyenler bu ürüne mutlaka bir şans vermeli.

Ürünü İncele

5. Sokak stilinizi bu özel parça ile temsil edin: RC Butik Trençkot

Kış aylarında sizi sıcacık tutacak hem şık hem spor pardösü ve trençkot çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sportif tasarımıyla özellikle gençlerin ilgisini çekmeyi başaran RC Butik Trençkot, gül kurusu ve açık kahve renklerinin uyumunu taşıyor. Slogan detaylı ürün, sokak stilini yansıtan özel parçalardan biri. Keten kumaşa sahip, çıtçıtlı ve fermuar kapama detaylı trençkot kapüşonuyla sizi sıcacık tutmayı amaçlıyor. Günlük kombinlerinizde üzerinize hızlıca alabileceğiniz kurtarıcı bir parça arıyorsanız ürünü değerlendirmelisiniz.

Ürünü İncele

6. Sade ve şık: Frolada Rüzgârlık Kaban Kadın Kapüşonlu Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-19T143301.014

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En sevilen dış giyim ürünlerinden biri olan trençkotlar birçok farklı modelde karşımıza çıksa da içlerinde en çok sade olanlar beğeniliyor. Frolada Rüzgârlık Kaban Kadın Kapüşonlu Trençkot da açık rengi ve sade tasarımıyla çok seviliyor. Serin günlerde sizi ısıtacak, rüzgârdan koruyacak kaliteli kumaşıyla öne çıkan bu modele bir şans vererek zarif ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Mevsimlik kumaşıyla öne çıkan: Facette Haki Kuşaklı Mevsimlik İnce Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-19T144607.144

Haki rengiyle asil bir duruş sergileyen Facette Haki Kuşaklı Mevsimlik İnce Trençkot, hem şık hem spor giyinmeyi sevenlerin gözdesi olmaya aday. Mevsimlik kumaşıyla her dönem kullanılabilen ürünü ister arkadaş buluşmalarında ister alışverişte isterseniz de özel günlerde tercih edebilirsiniz. Bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Çizgili astarıyla: Butikburuc Kadın Siyah Beli Bağlamalı Kapüşonlu Uzun Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-19T144800.912

Hem şık hem spot bir görünüm sunan, kapüşon detayıyla öne çıkan Butikburuc Kadın Siyah Beli Bağlamalı Kapüşonlu Uzun Trençkot en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ürünün %50 pamuk ve %50 polyesterden oluşan kumaşı, ısıyı tutmasına yardımcı oluyor böylelikle serin havalarda da tercih edilebiliyor. Siyah rengi ve şık modeli sayesinde her tarzdaki kıyafet ile uyum yakalıyor. Ürünün çok rahat olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

9. Kapüşonlu yüksek yaka detayı: NNOLA Uzun Kollu Elastik Bel Zip Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-19T145114.077

Her mevsim rahatlıkla kullanılabilen NNOLA Uzun Kollu Elastik Bel Zip Trençkot, kapüşonlu yüksek yaka ve fermuar detaylarıyla farklı bir stil yaratıyor. Küçük eşyaları taşımak için yan cepleri bulunan ürün, kolayca giyilip çıkarılırken şık tasarımıyla da daha iyi bir görünüm sunuyor. Lacivert kumaştan üretilen trençkot günlük kullanıma oldukça uygun. Hem şık hem spor tarzda bir trençkot arayışındaysanız ürünü değerlendirebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Hem klasik hem spor: Koton Kadın Cepli Beli Kuşaklı Trençkot

Adsız tasarım - 2023-01-19T145643.082

Koton Kadın Cepli Beli Kuşaklı Trençkot; %87 viskoz ve %13 poliamid kumaşı ile en rahat trençkot modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Serin yaz akşamlarında ya da bahar aylarında tercih edilebilecek ürün, hem klasik hem de spor tarzı aynı anda yansıtmayı başaran ürünler arasında yer alıyor. Günlük olarak rahatlıkla kullanılabilen ürün, düğmeleri ve kuşağı sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
trençkot kadın trençkot trençkot kadın Göz mon viskoz

İş birliği İçerikleri

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Saatlerini hem korumak hem sergilemek isteyenler buraya! İşte en iyi saat kutusu modelleri

Saatlerini hem korumak hem sergilemek isteyenler buraya! İşte en iyi saat kutusu modelleri

Diyet yapanların ve çölyak hastalarının vazgeçilmezi en iyi badem unları

Diyet yapanların ve çölyak hastalarının vazgeçilmezi en iyi badem unları

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Tümünü Gör
Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Kondisyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz en iyi kondisyon küreği tavsiyeleri

Kondisyonunuzu artırmak için kullanabileceğiniz en iyi kondisyon küreği tavsiyeleri

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Airfryer alacaklar bu modellere bakmadan karar vermeyin! En iyisi hangisi? Sizin için karşılaştırdık

Airfryer alacaklar bu modellere bakmadan karar vermeyin! En iyisi hangisi? Sizin için karşılaştırdık

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Tümünü Gör
Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Sağlıklı ve lezzetli detoks tariflerle fazla kilolarınıza elveda etmeye hazır mısınız?

Sağlıklı ve lezzetli detoks tariflerle fazla kilolarınıza elveda etmeye hazır mısınız?

Kış aylarında ısınmanın etkili bir yolunu mu arıyorsunuz?

Kış aylarında ısınmanın etkili bir yolunu mu arıyorsunuz?

Hem profesyonel hem hobi amaçlı kullanıma uygun en iyi termal kameralar

Hem profesyonel hem hobi amaçlı kullanıma uygun en iyi termal kameralar

Güvenliğiniz için şart! Hırsızlığa karşı kullanabileceğiniz en iyi asma kilitler

Güvenliğiniz için şart! Hırsızlığa karşı kullanabileceğiniz en iyi asma kilitler

Gelen darbeleri absorbe edip bacağınızı koruyacak en iyi dizlik çeşitleri

Gelen darbeleri absorbe edip bacağınızı koruyacak en iyi dizlik çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bu ipuçlarına bayılacaksınız! İşte akıllı telefonunuzla harika fotoğraflar çekmenin yolları

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bebeğinizin sağlığı için tercih edebileceğiniz en iyi cam biberonlar

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Bisiklet sürerken güvenliğiniz için takmanız gereken en iyi bisiklet kaskları

Saatlerini hem korumak hem sergilemek isteyenler buraya! İşte en iyi saat kutusu modelleri

Saatlerini hem korumak hem sergilemek isteyenler buraya! İşte en iyi saat kutusu modelleri

Diyet yapanların ve çölyak hastalarının vazgeçilmezi en iyi badem unları

Diyet yapanların ve çölyak hastalarının vazgeçilmezi en iyi badem unları

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Bilgisayarınızın ısınmasını önleyecek en iyi termal macun önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Her zaman istediğimiz sonucu vermez! Kuaförden hüsranla ayrılan 20 kişi

Kuaförden hüsranla ayrılan 20 kişi görenleri şok ediyor

Makyajın gücüne inanın! Bambaşka birine dönüştü... "Bu resmen dolandırıcılık!"

Makyajın gücüne inanın! "Bu resmen dolandırıcılık"

Kimse gerçek yaşını tahmin edemiyor! 20 yaş genç gösteren kadın basit yaşlanma karşıtı sırrını paylaştı

Yaşını tahmin edemiyorlar! 20 yaş genç gösteren yaşlılık sırrı

Kıvırcık saçları şekillendirmek için etkili yolu paylaştı! Bukleleri tek tek ayırıyor

Kıvırcık saçları şekillendirmek için etkili yolu paylaştı!

Yüzündeki kırışıklıkları botokssuz tamamen geçirdi! 10 yıl sonra çok daha gençleşti... Güzellik sırrı mutfakta saklı

Kırışıklıklarını botokssuz geçirdi! Tamamen gençleşti...

Bu hatayı sakın yapmayın: Yaşınıza yıllar katıyor! 10 yaş büyük gözükmenize neden oluyor

Bu hatayı sakın yapmayın: Yaşınıza yıllar katıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.