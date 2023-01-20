Kış aylarının vazgeçilmezi hem şık hem spor trençkot çeşitleri

Trençkotlar, soğuk günlerin aranan dış giyim ürünleri arasında yer alıyor. İster tam boy ister midi, her ortama uyum sağlayabilen pek çok modelde trençkot bulabilmek mümkün. Siz de zevkinize uygun ve sizi sıcak tutacak modelleri arıyor olabilirsiniz. Öyleyse gelin, en güzel trençkot modellerine beraber bakalım.

1. Herkesin bayıldığı model: DeFacto Regular Fit Cepli Kuşak Detaylı Su İtici Trençkot

DeFacto Regular Fit Cepli Kuşak Detaylı Su İtici Trençkot, bej rengiyle bahar ve kış aylarının gözde parçaları arasında yer alıyor. %53 pamuk, %47 polyester kumaştan üretilen trençkot, hem klasik hem spor tarzda kullanılabildiği için kombin yaparken zorluk yaşatmıyor. Modelin şık tasarımı dolayısıyla kullanıcılar tarafından çok beğenildiğini de ekleyelim.

2. Zamansız parçalardan: Orolay Kemerli Hafif Kruvaze Duster Trençkot

Hem şık hem spor bir tarza sahip Orolay Kemerli Hafif Kruvaze Duster Trençkot, serin havaların kurtarıcı parçalarından biri sayılabilir. Altı düğme detayı ve kruvaze yakasıyla klasik bir tarzı simgelerken ayarlanabilir kemer ve manşetleri ile spor bir görünüm kazanıyor. Her ortama uyum sağlayacak tarzdaki ürün, kaliteli kumaşı ile uzun yıllar size eşlik etmeye aday.

3. Şıklığınızı yansıtın: Suzanne Rüzgâr Geçirmez Uzun Trençkot

Suzanne Rüzgâr Geçirmez Uzun Trençkot, yün kumaşı ve uzun boyuyla sizi en soğuk günlerde bile sıcacık tutar. Zarif bir görünüme sahip olan trençkot kuşak ve cep detaylarıyla öne çıkar. Ürünün koyu renkli düğmelerle hareketlendirildiğini de es geçmeyelim. Zamansız modeliyle her ortamda giyip şıklığınızı konuşturabileceğiniz trençkotun gardırobunuzdaki en favori ürünlerden biri olacağından eminiz.

4. Tek mont iki tasarım: Emilio Romagna TR Çift Taraflı Giyilebilir Deri Trençkot

Rahatlık ve kaliteyi bir arada sunan Emilio Romagna TR Çift Taraflı Giyilebilir Deri Trençkot, uzun ömürlü bir kullanım sağlar. %100 oğlak derisinden çift taraflı kullanıma uygun olarak üretilen trençkot, tek montta iki tasarımı buluşturmasıyla öne çıkar. Özel tasarım olarak üretilen trençkotla şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. "Kaliteli bir trençkotum olsun!" diyenler bu ürüne mutlaka bir şans vermeli.

5. Sokak stilinizi bu özel parça ile temsil edin: RC Butik Trençkot

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Sportif tasarımıyla özellikle gençlerin ilgisini çekmeyi başaran RC Butik Trençkot, gül kurusu ve açık kahve renklerinin uyumunu taşıyor. Slogan detaylı ürün, sokak stilini yansıtan özel parçalardan biri. Keten kumaşa sahip, çıtçıtlı ve fermuar kapama detaylı trençkot kapüşonuyla sizi sıcacık tutmayı amaçlıyor. Günlük kombinlerinizde üzerinize hızlıca alabileceğiniz kurtarıcı bir parça arıyorsanız ürünü değerlendirmelisiniz.

6. Sade ve şık: Frolada Rüzgârlık Kaban Kadın Kapüşonlu Trençkot

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En sevilen dış giyim ürünlerinden biri olan trençkotlar birçok farklı modelde karşımıza çıksa da içlerinde en çok sade olanlar beğeniliyor. Frolada Rüzgârlık Kaban Kadın Kapüşonlu Trençkot da açık rengi ve sade tasarımıyla çok seviliyor. Serin günlerde sizi ısıtacak, rüzgârdan koruyacak kaliteli kumaşıyla öne çıkan bu modele bir şans vererek zarif ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. Mevsimlik kumaşıyla öne çıkan: Facette Haki Kuşaklı Mevsimlik İnce Trençkot

Haki rengiyle asil bir duruş sergileyen Facette Haki Kuşaklı Mevsimlik İnce Trençkot, hem şık hem spor giyinmeyi sevenlerin gözdesi olmaya aday. Mevsimlik kumaşıyla her dönem kullanılabilen ürünü ister arkadaş buluşmalarında ister alışverişte isterseniz de özel günlerde tercih edebilirsiniz. Bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

8. Çizgili astarıyla: Butikburuc Kadın Siyah Beli Bağlamalı Kapüşonlu Uzun Trençkot

Hem şık hem spot bir görünüm sunan, kapüşon detayıyla öne çıkan Butikburuc Kadın Siyah Beli Bağlamalı Kapüşonlu Uzun Trençkot en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ürünün %50 pamuk ve %50 polyesterden oluşan kumaşı, ısıyı tutmasına yardımcı oluyor böylelikle serin havalarda da tercih edilebiliyor. Siyah rengi ve şık modeli sayesinde her tarzdaki kıyafet ile uyum yakalıyor. Ürünün çok rahat olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

9. Kapüşonlu yüksek yaka detayı: NNOLA Uzun Kollu Elastik Bel Zip Trençkot

Her mevsim rahatlıkla kullanılabilen NNOLA Uzun Kollu Elastik Bel Zip Trençkot, kapüşonlu yüksek yaka ve fermuar detaylarıyla farklı bir stil yaratıyor. Küçük eşyaları taşımak için yan cepleri bulunan ürün, kolayca giyilip çıkarılırken şık tasarımıyla da daha iyi bir görünüm sunuyor. Lacivert kumaştan üretilen trençkot günlük kullanıma oldukça uygun. Hem şık hem spor tarzda bir trençkot arayışındaysanız ürünü değerlendirebilirsiniz.

10. Hem klasik hem spor: Koton Kadın Cepli Beli Kuşaklı Trençkot

Koton Kadın Cepli Beli Kuşaklı Trençkot; %87 viskoz ve %13 poliamid kumaşı ile en rahat trençkot modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Serin yaz akşamlarında ya da bahar aylarında tercih edilebilecek ürün, hem klasik hem de spor tarzı aynı anda yansıtmayı başaran ürünler arasında yer alıyor. Günlük olarak rahatlıkla kullanılabilen ürün, düğmeleri ve kuşağı sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.