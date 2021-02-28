Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Pandemi nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile birlikte sahaya inerek denetimlere katıldı. Vali Aydoğdu tüm araçları bir bir durdurarak önce denetledi, sonra da pandemi ile ilgili bilgiler verip uyararak gönderdi. Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ve yolcular Vali Aydoğdu’nun “Neden dışardasınız?” sorusuna verdikleri ilginç cevaplarla herkesi gülümsetti. Bir kamyoneti durduran Vali Aydoğdu, inşaatçıların bulunduğu kamyonettin önündeki ekmekten bir parça alarak basın mensuplarına ikram etti. Bir sürücünün Vali Aydoğdu’ya verdiği “Sigara almaya gidiyorum, yemin ederim bak” cevabı valiyi bile güldürdü.

"AĞZINIZA LAYIK TAVA YAPTIM. GELİN GİDEYİM YİYELİM VALLAHİ"

Hafif ticari bir aracı durduran Vali Aydoğdu burada da bir başka ilginç cevap ile karşılaştı. Hafif ticari araç sürücüsüne “Niye çıktın” diye soran Vali Aydoğdu’ya, “Vallahi ev karşıda, ağzınıza layık tava yaptım. Ben sanayiciyim. Gelin gideyim yiyelim vallahi” diye cevap verdi. Vali Aydoğdu’yu gülümseten diyalogda kendisine izinsiz çıktığı hatırlatılan sürücüye “İzinsiz çıktın ne yapacağız ama?” diye soran Vali Aydoğdu’ya “Senin canın sağ olsun” diye cevap verdi. Sürücüyü tekrar uyaran Vali Aydoğdu, “Çıkmayalım bir daha, sen çıkarsan iş yerlerini açamıyoruz, okulları açamıyoruz. Tava burada mı? Kokusu da iyi geliyor” dedi. Bunun üzerine sürücü, “Tava burada, hadi gidelim” şeklinde cevap verdi.