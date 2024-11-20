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Kız çocuklarını sevindirecek Barbie Rüya Evi kısa süreliğine indirimde
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Kız çocuklarını sevindirecek Barbie Rüya Evi kısa süreliğine indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.11.2024 14:16
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Kız çocuklarının en sevdiği oyun karakteri şüphesiz Barbie! Barbie'nin rüya evi de her kızın hayalini süslüyor. Bugün kızınızı mutlu etmek için bir adım atmak isterseniz, Gülümseten Kasım'a özel indirime giren Barbie Rüya Evi'ni ona hediye edebilirsiniz. İşte detaylar...

Her çocuk, çocukluğunda hayal gücünün sınırlarını zorlamak ve en sevdiği karakterlerle unutulmaz anılar biriktirmek ister. Barbie Rüya Evi de, miniklerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için tasarlanan harika bir oyun platformu. Oynarken öğrenen, hayal dünyasında yolculuk eden çocuklar için ideal bir seçim olan Barbie Rüya Evi, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Siz de kızınızı mutlu etmek isterseniz ona bu oyun platformunu hediye edebilirsiniz. Eminiz ki, mutluluktan havalara uçacak! Gülümseten Kasım kapsamında bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan Barbie Rüya Evi'ne bir şans vermeye ne dersiniz?

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Satın alanlar ne diyor?

  • "İlk gelen ürün kullanılmış ve hasarlıydı, hemen iade süreci başlatıldı. Kampanya dönemine denk gelmesine rağmen harika insanlar Burcu hanım ve Merve hanım süreci ışık hızında tamamladı. Ürüne gelirsek harika, devasa büyük 3 katlı. Kaydırağı, tek başına eğlenme merkezi. Kızların hayalini gerçekleştirecek bir ev, kesinlikle değer. Kurulumu çok kolay ama sökmesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Öyle sürekli kur kaldır bir oyuncak değil maalesef. Tek dezavantajı çok yer kaplaması. Gözlerindeki o mutluluk için değer."

  • "Teslimatı hızlı gerçekleşti, ürün beklentimizi karşıladı, kızın severek vakit geçiriyor."

  • "Gerçekten fiyat performans ürünü kesinlikle ve tam bir kocaman ev, kızım bayıldı."
Ürünü İncele

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Bu içerik 20 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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