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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek aradığı aşkı buldu! Gizemli sevgilisi bakın kim çıktı

04.08.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek aradığı aşkı sonunda buldu. Geçtiğimiz aylarda 'aldatma' konusundaki yorumlarıyla gündem olan ünlü oyuncu gizemli sevgilisiyle el ele görüntülendi. Civelek'in sevgilisi bakın kim çıktı...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle büyük beğeni toplayan Feyza Civelek açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Geçtiğimiz aylarda 'aldatma' konusundaki açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olan Feyza Civelek aradığı aşkı sonunda buldu. Bodrum Gümüşlük’te sevgilisiyle el ele görüntülenen Civelek'in gizemli sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı.

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SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu Feyza Civelek ünlü işletmeci
Alican Kurt ile aşk yaşıyor. Civelek ve sevgilisi İstanbuldaysguide magazin-cemiyet dergisinden Suha Baki’nin kameralarına yakalandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek geçtiğimiz aylarda Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan Bir Sen Bir Ben isimli programına konuk olmuştu.

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Hem özel hayatına hem de diziye dair açıklamalar yapan Civelek tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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Defne Samyeli ile aldatma konusuna değinen oyuncu “İş kadında bitiyor. Aldatmaması için kadın erkeğine her şekilde yetebilmeli. Ben de erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum" sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.

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