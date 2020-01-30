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'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde bulunan 32 Türk'ün tahliyesi için harekete geçildi. Ankara Etimesgut Askeri Havalanı'na inen 'Koca Yusuf' isimli A400M modeli kargo uçağı, Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için Çin'e gitmeye hazırlanıyor.

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'da ortaya çıkan 'koronavirüs' sonrası kentte bulunan 32 Türk'ün tahliyesi için Türkiye harekete geçti. Ankara'ya inen 'Koca Yusuf' isimli A400M modeli kargo uçağı, Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için Çin'e gitmeye hazırlanıyor. İçi hastaneye çevrilen uçağın gün içerisine Çin'e gitmesi bekleniyor.

KARANTİNA UYGULANACAK

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi, Türk vatandaşlarının tahliyesi için temasların yürütüldüğünü Türkiye'ye getirilecek vatandaşlara karantina uygulanacağını açıklamıştı. Büyükelçi, Türk vatandaşlarında 'koronavirüsüne' rastlanılmadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Wuhan koronavirüs çin Türkiye

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