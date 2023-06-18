Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, Gebze ilçesi D-100 İzmit istikameti Muallimköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre T. idaresindeki motosiklet, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyere çarpıp devrildi.

Sürücü Emre T. ve yolcu olarak motosiklette bulunan Bahadır Ç. bariyerlerin arkasında bulunan yeşillik alana savruldu. O sırada arkasından seyir halinde olan E.Y. idaresindeki otomobil, yavaşlayamayarak devrilen motosiklete çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Emre T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

