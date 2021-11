Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Bir duş jelinden ne beklersiniz? Cildimizi yumuşacık hatta bebek cildi gibi yapmalı. Temizlerken aynı zamanda nemlendirmeli. Üstüne bir de herkesi mest edecek kadar güzel kokmalı. Bu kriterlere uyan bir duş jeli bulduysak bizden iyisi yok demektir. Peki, en iyi erkek duş jeli hangisi? Gelin şimdi hep beraber erkeklerin severek kullanacağı, etkileyici kokusuyla herkesi hayran bırakan en iyi duş jeli markalarını inceleyelim.

1. Kendini kanıtlayan bir marka ve bol mineralli bir duş jeli isteyenlere...

Çoğu insan duş jeli kullandıktan sonra cildinin kurumasından şikayet eder. Le Petti Marseillais Men Serisi Mineral ve Sedir Ağacı Duş Jeli ile bu şikayetlere son veriyoruz. Çünkü Le Petti'nin bu serisi cildi nemlendirirken taze bir etki bırakarak ferahlamış hissetmenizi sağlıyor. Cilt kuruluğunuzun önüne hızlıca geçiyor ve cildinizi tazeliyor. Dermotolojik olarak test edilmiş olan Le Petti Marseillais Men Serisi Mineral ve Sedir Ağacı Duş Jeli, cildiniz ile uyumlu pH seviyesine sahip.

Ekstra yumuşak formu ve efsanevi kokusuyla bayılarak kullanacağınız Le Petti Marseillais Men Serisi Mineral ve Sedir Ağacı Duş Jeli'ni buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Avon'un Xtreme duş jelini kesinlikle denemelisiniz!

Avon'un duş jellerini kullananlar bilir! Hem güzel kokusu hem ciltte bıraktığı yumuşacık his ile Avon'un duş jelleri kullanması en keyifli olanlar arasına girmeyi başarıyor. Avon Xtreme 2 In 1 For Men de diğerleri gibi severek kullanacağınızı düşündüğümüz bir formüle sahip. Avon Xtreme'i vücudunuzda kullanabildiğiniz gibi saçlarınıza da şampuan olarak uygulayabiliyorsunuz. Üstelik kalıcı ve etkili kokusu sayesinde sabah aldığınız duş sonrasında güne güvenle başlamanızı sağlıyor.

Greyfurt ve sedir ağacı içerikleriyle size yoğun bir ferahlık sunan Avon Xtreme 2 In 1 For Men'i buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

3. Güzel kokularıyla meşhur olan Axe'nin bir de mest edici kokan duş jelini kullanmaya ne dersiniz?

Axe kalıcı ve harika kokan erkek parfümleriyle bilinen özel bir marka. Sevilen bir marka olduğunu bildiğimiz için size Axe'ın özel olarak formülize edilmiş duş jeli ile geldik. Axe Dark Temptation Duş Jeli, vücudunuzda bıraktığı ferahlatıcı etkisi ile gün boyu kendinizi konforlu hissetmenizi sağlıyor. Güne Axe Dark Temptation Duş Jeli'ni kullanarak başladığınızda ferahlamış, tazelenmiş ve pozitif enerji dolmuş hissediyorsunuz. Üstelik Axe, en iyi kokan erkek duş jeli markalarından biri olduğu için gün içinde kendinize ekstra bir güven duyacaksınız.

Siz de en az parfüm kadar etkili kokan bir duş jeli arıyorsanız Axe Dark Temptation Duş Jeli'ni incelemek için tıklayın!

4. Kendini özel hissetmek isteyenlere Old Spice Duş Jeli'ni öneriyoruz!

Şimdi ise futbol düşkünlerine birebir hitap eden bir duş jeli ile karşınızdayız. Old Spice Strong Slugger, harika bir slogana sahip: "Kaleden kaleye gol gibi esaslı bir koku!" diyerek duş jelinin etkileyici kokusunun altını kırmızı kalemle çiziyor. Old Spice Strong Slugger Duş Jeli forvet oyuncularından kırmızı kart gören defans oyuncularına kadar herkesin severek kullandığı bir duş jeli. Öyle ki mucizevi formülü ile ter kokusunu anında siliyor ve cildinizi tertemiz yapıyor. Ancak Old Spice Strong Slugger Duş Jeli'nin zarar görmüş ya da tahriş olmuş ciltlerde kullanılmaması gerekiyor.

En kalıcı erkek duş jeli olan Old Spice Strong Slugger'ı sepetinize atmak için tıklayın!

5. Cildinizi adeta Nirvana'nın zirvelerine çıkmış gibi hissedeceksiniz!

Duş jelini çok yönlü kullanabilmek büyük kolaylık. Bu rahatlığı bilerek size en iyi erkek duş jelleri arasında yerini alan L'oreal Paris'in Men serisini tanıtmaya karar verdik. L'oreal Paris Men Expert Cool Power Buz Ferahlığında Duş Jeli'ni de yüzünüzde, saçınızda ve vücudunuzda kullanabiliyorsunuz. Duş jeli nane kokusu ile birleşerek vücudunuzda -4 derecedeymiş gibi buz ferahlığı etkisi yaratıyor. Güne güçlü ve ferah bir vücutla başlamak istiyorsanız doğru ürünü bulun! Üstelik mest edici kokusu da sizi ilk seferde etkileyecek.

Dermatolojik ve oftarmolojik olarak test edilmiş L'oreal Paris Men Expert Cool Power Buz Ferahlığında Duş Jeli'ni buradan inceleyebilirsiniz.

6. Kalıcı bir koku arıyorsanız Nivea Men Deep Dimension Duş Jeli'ni deneyin!

Sabah uyandığınızda hemen duş alıp canlı bir cilde kavuşmayı seviyorsanız Nivea Men Deep Dimension'u bayılarak kullanacaksınız. Nivea Men Deep Dimension, canlandırıcı etkisi sayesinde güne hızlı bir başlangıç yapmanıza yardım ediyor. Doğal mikrofine kil içeren formülü ile kirleri cildinizden emerek derinlemesine temizliyor. Jel kıvamında üretilen Nivea Men Deep Dimension suyla temas ettiğinde köpüğe dönüşerek vücudunuza ve saçlarınıza bakımlı bir görünüm sağlıyor. Nivea Men Deep Dimension'ı hem saçlarınızda hem de vücudunuzda kullanabilirsiniz.

Erkeksi ve odunsu kokuları tercih ediyorsanız Nivea Men Deep Dimension'ı hızlıca satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

7. Duş jeli konusunda ihtisas yapan Palmolive'in Men Serisi'ni denediniz mi?

"Ağır kokulardan hoşlanmam, ferah kokuların adamıyım!" diyorsanız taptaze kokusuyla içinizi açan bir duş jeli önerimiz var. Palmolive'in duş jeli konusunda methini duymayan yok. Palmolive Men Sport 4 In 1 Erkek Duş Jeli de methedilen duş jellerinden biri. Greyfurt ve guaiac yağlarıyla zenginleştirilerek fomülize edilen Palmolive Men Sport 4 In 1 Erkek Duş Jeli, kötü kokulara karşı cildinizi korumaya alıyor. Sabah aldığınız duş sonrasında gün boyu ferah kalmanıza yardımcı oluyor.

Doğal bileşenlerden oluşan güvenle kullanabileceğiniz Palmolive Men Sport 4 In 1 Erkek Duş Jeli'ni buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

8. Hem yüzde, hem vücutta hem de saçta kullanılabilen Nivea Men Boost etkisi!

Listenin başından beri sıraladığımız duş jellerinin hepsi etkili ve kalıcı kokuya sahip. Ancak Nivea Men Boost başka! Nivea Men Boost Duş Jeli, 24 saate kadar vücudunuzda ve saç derinizde kalan etkili kokusuyla sizi ve sevdiklerinizi mest etmek için üretilmiş. Nivea Men Boost Duş Jeli, saçınızda yüzünüzde ve vücudunuzda kullanılabildiği için size kolaylık sunuyor. Vücudunuza bakım yaparak kendinizi canlanmış hissetmenize yardımcı oluyor. Üstelik dermatolojik olarak onaylandığı için güvenle kullanabilirsiniz.

Siz de kalıcı ve canlandırıcı kokulu bir duş jeli arıyorsanız Nivea Men Boost Duş Jeli'ni buradan inceleyebilirsiniz!

9. Dove'un yumuşacık bir his bırakan duş jelini listemize almadan olmaz!

Duş jelinin cildimizi temizlemesinin yanı sıra ona bakım yapmasını ve nemlendirmesini isteriz. Bildiğiniz gibi Dove da ürünlerindeki nemlendirici özelliği ile ön plana çıkmış bir marka. O halde gelin Dove Deeply Nourishing Duş Jeli'ni inceleyelim. Dove Deeply Nourishing, cildinize nazik davranarak temizlerken bakım yapan bir duş jeli. Etkili sonuç almak için kullanırken cildinizdeki kuru bölgelere odaklanmanız ve masaj yaparak uygulamanız gerekiyor. Eğer doğru uygulama yaparsanız Nitrium Moisture teknolojisi sayesinde duş sonrasında cildinizin canlı ve yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz!

Nemlendirici etkisinin yanı sıra yumuşacık kokusuyla huzur veren Dove Deeply Nourishing Duş Jeli'ni incelemek için buraya tıklayın!

10. Güzel kokusunun yanı sıra cildinizi tertemiz yapan duş jeli arayanlara: Nivea Active Clean

Aktif Karbonun cilt temizliğindeki mucizevi etkisini duymuş olmalısınız. Aktif karbon içinde barındırdığı moleküller sayesinde yüz, saç, diş ve vücutta derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Erkekler için en iyi duş jeli olarak nitelendirebileceğimiz Nivea Men Active Clean Duş Jeli de Doğal Aktif Karbon'un temizleyici etkisi ile birleşiyor Böylece kendinizi temizlenmiş ve canlanmış hissetmenizi sağlıyor. Vücudunuzdan kirleri mıknatıs gibi çekerek uzun süre ferah kalacağınız bir etki yaratıyor. Üstelik erkeklere has etkili kokusuyla da kullananları mest ediyor.

Siz de kendinize hayran bırakan bir kokuya ve derinlemesine temizleyen bir duş jeline ihtiyaç duyuyorsanız ikisinin birleşimi Nivea Men Active Clean'ı incelemek için tıklayın!

11. Uzun süreli ferahlık ve uzun süren etkili koku: Nivea Men Silver Protect



Nivea, kişisel bakım ürünlerinde üstüne tanınmayan markalardan biri. Biz de onun etkili ürünlerini bildiğimiz için listemizde bol bol yer verdik. Şimdi de Nivea Men Silver Protect Duş Jeli'nden bahsedeceğiz. Cildinizde bıraktığı uzun süreli tazelik ve ferahlık hissi sayesinde seveceğinizi düşündüğümüz Nivea Men Silver Protect Duş Jeli, içinde gümüş molekülleri barındırıyor. Gümüş molekülleri cildinizin arınmasına ve derinlemesine temizlenmesine yardımcı oluyor. Kalıcı ve etkili kokusuyla tüm gün sizi mutlu eden Nivea Men Silver Protect Duş Jeli'ni saçınızda, yüzünüzde ve vücudunuzda kullanabilirsiniz. Üstelik Nivea Men Silver Protect dermatolojik olarak test edildi ve pH seviyesi cildiniz ile uyumlu.

Mest edici kokusu ve derinlemesine temizleyici gümüş molekülleriyle Nivea Men Silver Protect Duş Jeli'ni buradan inceleyebilirsiniz.