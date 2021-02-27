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  4. Komşuda korkutan gelişme! İran varyantının ortaya çıktığı iddia edildi

Komşuda korkutan gelişme! İran varyantının ortaya çıktığı iddia edildi

27.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Komşuda korkutan gelişme! İran varyantının ortaya çıktığı iddia edildi

İran Meclis Başkan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Kadızade Haşimi, başkent Tahran yakınlarındaki Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İran varyantının ortaya çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında toplandı.

Toplantıda söz alan Kurul Üyesi Haşimi, ülkede Kovid-19'un yeni bir varyantının ortaya çıkmış olabileceği uyarısında bulundu.

"İRAN VARYANTI DA EKLENEBİLİR"

Haşimi, "Afrika, İngiliz ve California mutasyonlarının yanına İran varyantı da eklenebilir. Elbette henüz bu kesin olarak ortaya konulmasa da Kazvin eyaletinde ve çevresinde bu yeni varyantın varlığı hakkında kanıtlar mevcut." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise ülkede Kovid-19'un "İran varyantı" denilebilecek şekilde ciddi bir mutasyonlu türüne rastlanmadığını kaydetti.

Salgının başlangıcından bu yana ülkede 70'ten fazla mutasyon tespit edildiğini aktaran Cihanpur, "Şu ana kadar bu mutasyonlar virüsün davranışında önemli bir değişikliğe neden olmadı. Bu yüzden bunlara yeni varyantlar denilmesi doğru değildir." dedi.

Cihanpur, İran'da İngiliz, Güney Afrika, Brezilya ve California varyantları arasında yalnızca İngiliz varyantının tespit edildiğini belirtti.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türü 5 Ocak'ta İran'da da tespit edilmiş ve virüsün Irak'tan ülkeye girdiği tespit edilince Tahran yönetimi 20 Şubat'ta Irak ile sınır kapılarındaki yolcu geçişlerini durdurmuştu. Sağlık Bakanı Said Nemeki, mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İran

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