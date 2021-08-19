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Kongre Binası'nda şüpheli araç alarmı

19.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkenti Washington DC’de güvenlik güçlerinin, Kongre Binasının Kütüphane binası yakınlarında içerisinde patlayıcı cihaz bulunan araç şüphesi ile alarma geçtiği bildirildi.

Kongre Binası'nda şüpheli araç alarmı

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.

ETRAFTAKİ BİNALAR BOŞALTILDI

İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor. (AA)

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Washington
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