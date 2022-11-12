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  4. Konya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldı

Konya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldı

12.11.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Konya'da yaşandı. Bir kişi, poşete koyduğu 43 bin lirayı arabasının üzerine koydu. Parasını unutan şahıs, aracıyla hareket etti. Aracın hareket etmesiyle paralar yola saçıldı. Ekipler tarafından paranın sahibine 35 bin 960 lira teslim edilirken, geriye kalan 7 bin 40 lirayı bulmak için çalışma başlatıldı.

Konya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldı

Namık Kemal Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişi, evden çıkarken poşete koyduğu 43 bin lirasını, otomobilinin üzerine bıraktı. Bir süre sonra, para poşetini üzerinde unuttuğu aracıyla hareket eden kişinin 43 bin lirası, Adana-Konya kara yolunda savruldu.

Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, yolda duran bazı sürücüler tarafından paraların toplandığını tespit etti.

KAYIP 7 BİN 40 LİRA ARANIYOR

Araçların plakasını belirleyen ekipler, sürücülere ulaşarak paraları geri aldı. Paranın sahibine 35 bin 960 lira teslim edilirken, geriye kalan 7 bin 40 lirayı bulmak için çalışma başlatıldı. (AA)

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Konya para

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