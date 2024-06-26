Koray Aydın'ın istifası gündemde; ses getiren iddia Dervişoğlu'na soruldu! "Reel bir şey olursa paylaşırız"

Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği, dahası yeni parti kuracağı iddiası geniş yankı uyandırdı. Müsavat Dervişoğlu gazetecilerin söz konusu iddiayla ilgili sorusuna yanıt verdi.

KORAY AYDIN İSTİFA EDECEK Mİ? DERVİŞOĞLU'NA SORULDU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Koray Aydın’ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" cevabını verdi.

ANIZ YANGINLARI: BÜYÜK ZAMAN KAYBI YAŞANDI

Öte yandan TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Mardin- Diyarbakır sınırında çıkan yangınla ilgili İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar öncülüğündeki heyetin bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu belirterek, "1700'e yakın hayvanın telef olduğu, 60 bin dekar tarım arazisinin yandığı bu yangında 2024 yılında Mardin Devlet Hastanesi'nde yanık ünitesi olmadığı da ortaya çıkmıştır. Yaralılar önce Kızıltepe'ye sonra da Diyarbakır'a taşınarak büyük bir zaman kaybı yaşanmıştır. Yangından etkilenen köylerimizin afet bölgesi kapsamına alınması, zararların tespit ve tazmini, Mardin Devlet Hastanesi'nin yetersizlikleri hakkında Meclis grubumuz tarafından gerekli teklif ve önergeler verilmiş, süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'E TEPKİ: JETLE UÇMAYI PEK SEVER KENDİSİ

Vergi düzenlemelerine ilişkin ekonomi yönetimine eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati'den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken; Cumhuriyet Türkiye’sinin bakanı değil, uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Vergimatik Mehmet' geldi. Çünkü gelen o kadar kötü, milletimize karşı da o kadar acımasız ki o ışıltılı gözlerin sahibi Nurettin Nebati'yi anacağımız, saray damadına üzüleceğimiz hayatta aklımıza gelmezdi. Sayın Şimşek sağ olsun, daha tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verdi. Malum Londra ve Ankara arasında jetle uçmayı pek sever kendileri. Ancak Sayın Bakanın tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil" diye konuştu.

'TASARRUF ETMESİ GEREKEN TEK KİŞİ VARDIR'

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının geçen yıla göre arttığını belirterek, "Mayıs 2023'te, 316 milyon 831 bin lira harcayan Cumhurbaşkanlığı makamı, Mayıs 2024'te 1 milyar 158 milyon 804 bin harcadı. 1 yılda tam yüzde 265 oranında artış; ama Mehmet Şimşek'e göre tasarruf edilecekse, Hazine'ye gelir yaratılacaksa, kalın camlı gözlüklerinin arkasından gözlerini çevirdiği yer, milletin kamburlaşmış sırtıdır. Milletimizin artık verebileceği herhangi bir varlığı, sırtlanabileceği fazladan bir yükü kaldırabilecek dermanı kalmamıştır. Bu ülkede öncelikle tasarruf etmesi gereken tek bir kişi vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisinin ve makamının harcamalarını kestiği gün milletimizin tasarruf etmesine gerek kalmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Dervişoğlu, Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin sayılarının önümüzdeki 10 yıl içinde 20 milyona yaklaşacağını söyleyerek, "Eğer kaçaklar acilen ülkelerine geri gönderilmeye başlanmazsa, bunun için de Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Suriye hükümetiyle bir iş birliğine gidilmezse, 2053 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'nin illeri ilçeleri, mahalleleri, kentleri, köyleri ve sahil şeritleri demografik bir dönüşüme ilelebet teslim kalacaktır" dedi.

'NÜFUS YASASI GEREKMEKTEDİR'

Tüm siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için bu varoluşsal milli güvenlik tehdidine karşı ortak bir akıl ve çözüm önerileri ile müşterek bir zeminde bir araya gelelim. Çünkü bize yeni bir anayasadan önce, devlet ve millet arasında bir sözleşme olan anayasanın hangi millet için geçerli olduğunu belirleyen bir nüfus yasası gerekmektedir. Sözde yeni anayasa, normalleşme ve yumuşama turları, günahkar ve riyakar iktidarın bir kere daha meşrulaştırılması, onun gafletine ortak çıkılması değil; bu ülkenin, devletin ve vatanın kimin olduğunun bir kere daha gösterilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





