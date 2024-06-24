İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası! Koray Aydın'ı o fotoğraf karesi küplere bindirmiş

Koltuğu Meral Akşener'den devralan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayramda Akşener'i ziyaret etti. O ziyaretten paylaşılan fotoğraflar, partinin kurucularından Koray Aydın için adeta bardağı taşıran son damla oldu. Son günlerde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Koray Aydın'ın "Akşener de, Dervişoğlu da bir hayal kırıklığıdır. İYİ Parti Akşener’in, Akşener de sarayın vesayeti altında" dediği öğrenildi.

Ankara milletvekili Koray Aydın 2017'de MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran kadroda yer alan isimlerdendi. Serbestiyet'te yer alan iddiaya göre Aydın şimdilerde İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Aydın'ın partiden 14 milletvekiliyle ayrılacağı, ayrıca Demokrat Parti'nin başına geçeceği öne sürülüyordu. Koray Aydın'a yakın kaynaklar söz konusu iddiayı yalanladı. Aydın'ın bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği belirtildi.

Koray Aydın, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini eleştirmiş, görüşmeye dair açıklama yapmamasına da zehir zemberek tepki göstermişti. Akşener'in takındığı bu tutumu Aydın “İYİ Parti’ye gönül veren milyonların vicdanını kanattı” eleştirisi getirip bayram ziyaretlerinde de partililerle bu görüşünü paylaştı.

"İYİ PARTİ AKŞENER'İN, AKŞENER SARAYIN VESAYETİ ALTINDA "

Aydın’ın; Akşener’in bir yandan iktidara muhalif görünmesini ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini “Sarayın vesayeti” olarak değerlendirirken, benzer tavrı Dervişoğlu’nun da sergilediğini yakın çevresiyle şöyle paylaştığı öğrenildi:

“Partinin kurumsal kimliğini yıpratan Akşener hakkında partide disiplin süreci başlatılmadı. Akşener-Erdoğan görüşmesine kızan Dervişoğlu, bayramda Akşener’i ziyaret etti. Bayramlaşmaya tamam diyelim ama o ziyaretten fotoğraflar paylaşılması; İYİ Parti yönetiminin Meral hanıma tavır koymak bir yana, onunla beraber olduğunu gösteriyor.

İYİ Parti Akşener’in, Akşener de sarayın vesayeti altında. Hepsi saraya kızıp, soluğu sarayda alanlar kervanına katılıyor. Akşener de, Dervişoğlu da hayal kırıklığı. Bahçeli’ye MHP’yi MHP olmaktan çıkardı diye nasıl kızmışsak, bugün de Akşener’e İYİ Parti’yi İYİ Parti olmaktan çıkardı diye kızgınız. İYİ Parti; iktidara karşı el yükselten kuruluş ilke ve hedeflerinden koptu. Saray vesayetindeki bir partide benim kalmam mümkün görünmüyor.”

MANSUR YAVAŞ VE DEMOKRAT PARTİ İDDİALARINA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Koray Aydın, İYİ Parti’den 14 vekille birlikte ayrılıp merkez sağda yeni bir parti kuracağı ya da Demokrat Parti’nin başına geçeceği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Aydın bu iddiaları kendisine soran partililere, seçmenlere şu yanıtı veriyor:

“Partiden ayrılma kararını netleştirmek üzereyim. Ayrılırsam bağımsız vekil olarak yoluma devam edeceğim. Biz, bu ayrılıkta bir hesap yapmıyoruz. Biz, İYİ Parti’nin itibarını her şeyden üstün tuttuk, o itibarı korumak için elimizden geleni yapmak istediğimizi göstermek istiyoruz. 14 vekille birlikte hareket edeceğim, Demokrat Parti’nin başına geçeceğim, yok başka parti kuracağım. Bunların hepsi yalan.

Bir de; Mansur Yavaş’a daha yakın olduğum, onunla hareket edebileceğim öngörüsünde bulunanlar var ki; onlara da gülüyorum. Mansur Bey’le de, Ekrem İmamoğlu Bey’le de ilişkilerimiz iyidir, hukukumuz vardır, o kadar.”

İYİ PARTİ KULİSLERİNDE 'DURMUŞ YILMAZ' ADI YANKILANIYOR

Öte yandan TBMM’ye 44 vekille giren İYİ Parti’nin bugün milletvekili sayısı 35 görünse de, siyaset kulislerinde bu vekillerin de kısa sürede partiden ayrılacağı konuşuluyor. Akşener fotoğraflarının teşkilat binalarından indirilmesini istedi diye partiden ihracı istenen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’la ilgili işlemin henüz sonuçlanmadığı belirtiliyor.

İyi Parti kulislerinde; partinin 7 yılda geldiği nokta değerlendirilirken en çok konuşulan isim partinin kurucular kurulu üyelerinden olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz oluyor.

Yılmaz’ın Kasım 2023’te partiden istifa ederken yaptığı açıklamanın aslında İyi Parti’de neler olduğunu çok iyi anlattığı yorumları dikkat çekiyor. Yılmaz, partiden istifasını şöyle açıklamıştı:

“İyi Parti kurulurken varmak istediğimiz amaçlarla ilgili tüm beklentilerim sıfırlandı. Türkiye’de yeni bir sayfa açacaktık. Hesap verebilir, şeffaf olacaktık. Hukukun dışına çıkmayacaktık. Türkiye’deki herkesin, dağdaki çobanın da hakkını hukukunu koruyacaktık. Olmadı. Tam tersi oldu, her şey çöktü.”