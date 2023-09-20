Korku filmi gibi ama gerçek! Meksika'da plajda yürüyen iki kişinin üzerine yıldırım düştü... Anbean kaydedildi

Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Aquila şehrindeki bir sahilde yürüyüş yapanların üzerine yıldırım düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği trajik olay görgü tanıklarının saniye saniye cep telefonuna yansıdı. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Kurbanların kimliğini doğrulandığını açıklayan Aquila Belediye Başkanı José María Valencia olaydan hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.
Olayın ardından yerel yetkililer, bölgeye ziyarete gelen turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenli bir yere sığınma tavsiyesinde bulundu.