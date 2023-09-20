Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Korku filmi gibi ama gerçek! Meksika'da plajda yürüyen iki kişinin üzerine yıldırım düştü... Anbean kaydedildi

    Korku filmi gibi ama gerçek! Meksika'da plajda yürüyen iki kişinin üzerine yıldırım düştü... Anbean kaydedildi

    20.09.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika'nın Michoacan sahilinde trajik bir olay meydana geldi. Sahilde yüyürüş yaptıkları sırada iki kişinin üzerine yıldırım düştü. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde kurbanlardan birinin Colima'dan gelen bir yolcu ve diğerinin ise Guanajuato eyaletinden gelen bir turist olduğu tespit edildi.

    Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Aquila şehrindeki bir sahilde yürüyüş yapanların üzerine yıldırım düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği trajik olay görgü tanıklarının saniye saniye cep telefonuna yansıdı. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI UYARILDILAR

    kapak1

    Kurbanların kimliğini doğrulandığını açıklayan Aquila Belediye Başkanı José María Valencia olaydan hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

    kapak3

    Olayın ardından yerel yetkililer, bölgeye ziyarete gelen turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenli bir yere sığınma tavsiyesinde bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

    Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

     Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

    Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

     Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen videolara çevirdiler

    Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen videolara çevirdiler

     Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

    Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

     Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

    Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

     Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

    Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

     Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

    Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

     Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

     İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dekolteli bluzuyla poz verdi! "Sizce uygun mu?" diye sorunca...Dekolteli bluzuyla poz verdi! "Sizce uygun mu?" diye sorunca...
    Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğduYeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu
    İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattıİç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı
    Anahtar Kelimeler:
    Yıldırım Meksika

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

    120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

    İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

    İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.