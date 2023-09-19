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    4. Arkadaşı tuvaletin camından banyo yaparken videosunu çekti! Müstehcen görüntüleri sosyal medyada paylaştı... "Tesadüf eseri öğrendim"

    Arkadaşı tuvaletin camından banyo yaparken videosunu çekti! Müstehcen görüntüleri sosyal medyada paylaştı... "Tesadüf eseri öğrendim"

    19.09.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ta yaşayan ismi Joy olarak açıklanan bir kadın 2020 yılında paylaşılan müstehcen bir görüntünün kendisi olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Görüntüleri arkadaşının çektiği ortaya çıkmasından sonra Joy "Tesadüf eseri öğrendim ve büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ondan böyle bir şey hiç beklemiyordum. En kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

    Tayland'ta yaşayan 23 yaşındaki Joy ismindeki bir kadın, arkadaşının Twitter'da kendisine benzeyen bir kadının müstehcen videosunu bulduğunu söylemesi üzerine şaşırdı. Arkadaşı kontrol etmesi için müstehcen görüntüleri Joy ile paylaşınca genç kadının görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu anında anladı. Yerel bir televizyon kanalı olan Kanal 3'e konuşan Joy, görüntünün paylaşıldığı Twitter hesabını kontrol ettiğinde biyografide bir telefon numarasının bulunduğunu fark ettiğini söyledi. Telefon numarasını araştırdığında ise hesabın yakın arkadaşlarından biri olan 24 yaşındaki Chanathip'e ait olduğunu buldu.

    EVLERİNİN HEMEN KARŞISINDA OTURUYORDU

    Chanathip ile Chachoengsao eyaletindeki evlerinin karşılıklı olduğunu dile getiren Joy, "Ailesinin yanına taşındığı için artık komşu değiliz. Genellikle gece geç saatlerde duş aldığımı biliyordu. Köpeğim onu tanıyordu. Bu yüzden o geldiği zaman havlamadığını düşünüyorum. Tuvaletin camından beni banyo yaparken kaydetti" dedi.

    Joy, Bang Kla Polis Karakoluna Chanathip hakkında şikayette bulunduğunu ve memurların onu mümkün olan en kısa sürede tutuklayacağını umduğunu ekledi.

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