Korkunç iddia! Kardeşlerine işkence edip, Kızılırmak'a attılar

Kayseri'de 19 Mayıs'ta kaybolan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinin şüpheli kaybı tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk her yerde aranırken ortaya atılan kan donduran iddialar gündeme geldi.

Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran amcasıyla aynı adı taşıyan Yusuf Turhan, dün canlı yayında anlattıklarıyla stüdyonun adeta buz kesmesine neden olmuştu.

Oğul Yusuf Turhan iddiaya göre babasının seri katil olduğunu ve birçok cinayet işlediğine değindi. Turhan kendisiyle aynı adı taşıyan amcasının da bu olaylarda parmağı olduğunu iddia etmişti.

İŞKENCE EDİP KIZILIRMAK'A ATMIŞLAR

Bugün yayınlanan canlı yayında ise yine dikkat çeken bir konu gündeme geldi. Anlı’nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan’ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan’ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak’a attıkları ortaya çıktı.