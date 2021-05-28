Korkunç iddia! Kardeşlerine işkence edip, Kızılırmak'a attılar

Kayseri'de 19 Mayıs'ta kaybolan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinin şüpheli kaybı tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk her yerde aranırken ortaya atılan kan donduran iddialar gündeme geldi.
Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran amcasıyla aynı adı taşıyan Yusuf Turhan, dün canlı yayında anlattıklarıyla stüdyonun adeta buz kesmesine neden olmuştu.
Oğul Yusuf Turhan iddiaya göre babasının seri katil olduğunu ve birçok cinayet işlediğine değindi. Turhan kendisiyle aynı adı taşıyan amcasının da bu olaylarda parmağı olduğunu iddia etmişti.
Bugün yayınlanan canlı yayında ise yine dikkat çeken bir konu gündeme geldi. Anlı’nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan’ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan’ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak’a attıkları ortaya çıktı.
Ancak iddiaya göre talihsiz kadının cansız bedeni, Emmiler köyüne yakın mesafede bulunan Taşhan köyündeki Kızılırmak’ın kıyısına vuruyor. Köylüler tarafından fark edilen cenaze, Kızılırmak’tan çıkarılarak Taşhan köyünün garipler mezarlığına gömülüyor.
Müge Anlı’nın canlı yayında okuduğu iddia sonrası stüdyo buz keserken programa konuk olan kardeş Yusuf Turhan, anlatılan iddiaları reddetti. Öte yandan aynı kaynaktan edinilen bilgiye göre, Yusuf Turhan’ın kız kardeşi Hava Turhan’ın saçlarını kazıtıp eve kapattığı da iddia edildi.
55 yaşındaki Mehmet Turhan’ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektup herkesin kanını dondurdu. Bir sayfalık mektupta, kayıp Turhan’ın kardeşine işte böyle seslenmiş. ''Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım'' dediği öğrenildi. Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetmişti
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