Koronavirüs 34 yıllık SXSW 2020 etkinliğini de iptal ettirdi

Koronavirüs salgınının bilançosu gün geçtikçe büyüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinden yayılan Koronavirüs salgını, daha sonra birçok ülkeyi etkisi altına aldı ve global bir salgına dönüştü. Salgının bilançosu ağırlaştıkça büyük firmalarda salgın tehlikesinin artabileceği etkinliklerden bir bir ayrılmaya başladı. Önce Mobil Dünya Kongresi, sonra PAX East oyun fuarı, daha sonra ise Facebook'un F8 2020 konferansı koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildi. Fakat bu fuarların hiçbirisi South by Southwest 2020 (SXSW 2020) kadar eski değildi.

KORONAVİRÜS SXSW 2020'Yİ İPTAL ETTİ

Austin'de 13-22 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan South by Southwest 2020 (SXSW 2020) teknoloji fuarı koronavirüs salgını nedeniyle çalkantı halindeydi. Birçok teknoloji firması koronavirüs salgınını gerekçe göstererek fuara katılmama kararı aldı. Firmaların bir bir fuardan çekilmesinin ardından SXSW 2020 fuarının organizatörleri toplantı yaptı ve fuarı iptal edildi.

SXSW 2020 TARİHİNDE BİR İLK

SXSW 2020 fuarı 34 yıldır her yıl düzenlenmekteydi. Söz konusu iptal kararı ile birlikte eski bir geçmişe sahip olan fuar tarihinde ilk kez iptal edilmiş oldu.



