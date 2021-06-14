Koronavirüs geçirenler kan bağışı yapabilir mi? Prof. Dr. Bülent Antmen açıkladı

Koronavirüs pandemisi birçok kişiyi olumsuz etkiledi. Olumsuz etkilenenler arasında kan ihtiyacı olan hastalar da var. Koronavirüs bulaşması nedeniyle endişe eden pek çok kişi, kan bağışçısı olmaktan çekindiğinden bağışlarda önemli bir düşüş yaşandı.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı, Prof. Dr. Bülent Antmen, kan bağışçı sayısının azaldığına dikkat çekerek, “Pandeminin başlamasından bu yana neredeyse 16 ay geçti. Pandeminin ilk başından bu yana süren kan bulma sorunumuz halen devam ediyor. Son 3 ayda Ramazan’ın da araya girmesiyle sıkıntımız daha da arttı. 17 günlük kapanma döneminde tüm Türkiye’de, bölgemizde ve kendi hastanemizde kan bağışçı sayısının azalması nedeniyle hastalarımız bazı sıkıntılar çekti” diye konuştu.

Toplumun farkındalığını artırmak için kan bağışının öneminin gündeme gelmesinin, halkı bu konuda aydınlatarak teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Antmen, “Yardımsever ve duyarlı bir toplumuz. Bu nedenle kan bağışı oranımız yüksek. Ancak pandemi nedeniyle virüs bulaşma endişesi, pek çok bağışçının kafasında soru işareti oluşmasına neden oldu. Bu soru işaretlerinin giderilmesi, toplumun aydınlatılması gerekiyor” dedi.