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Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

17.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da koronavirüse yakalanınca babası tarafından evden kovulan genç, ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu.

Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Bölgede dolaşan güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Çiftçi’nin (26), hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiftçi’nin cesedinin yanında seccade ve tabanca buldu.

Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen baba Osman Çiftçi (59), “67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona da olunca evden kovdum. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim” dedi.

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Olay yerindeki incelemenin ardından Akın Çiftçi’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İntihar Adana
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