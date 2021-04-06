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Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı

06.04.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarında artış yaşandığı bugünlerde hastalığın belirtileri de değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmazken belirtiler arasında burun tıkanıklığı ve nezlenin de görülmeye başlandığı belirtildi.

Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durumun başında mutant virüsün etkisi gösteriliyor. Son açıklanan tabloda 193 kişi hayatını kaybetti, 42 bin 551 kişi koronavirüse yakalandı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vakaların son günlerdeki semptomlarının değiştiği, hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle gelen kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarıldı. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak- burun-boğaz servislerine başvurduğu belirtildi.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs testi

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