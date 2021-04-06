Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durumun başında mutant virüsün etkisi gösteriliyor. Son açıklanan tabloda 193 kişi hayatını kaybetti, 42 bin 551 kişi koronavirüse yakalandı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vakaların son günlerdeki semptomlarının değiştiği, hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle gelen kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarıldı. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak- burun-boğaz servislerine başvurduğu belirtildi.



