Koronavirüsün mutasyonu iyi bir şey olabilir

Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar biriminin başkanından koronavirüse dair önemli bir açıklama geldi.

Singapur Üniversitesi'nde danışmanlık da yapan Paul Tambyah, Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip corona virüsün geçirdiği mutasyon hakkında konuştu.

D614G adı verilen mutasyon başta Avrupa ve Amerika kıtaları olmak üzere dünya genelinde en yaygın görülen Covid-19 türü.

Araştırmacılar erken dönemde gerçekleşen bu mutasyon nedeniyle Covid-19'un yayılma hızının yaklaşık dört kat arttığını duyurmuştu.

Paul Tambyah'a göre ise bu mutasyonun olumlu bir sonucu oldu. Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G mutasyonunun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı.

Tambyah, "Daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey olabilir" dedi.

