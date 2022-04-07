Kristen Stewart'ın Oscar gecesinde giydiği mini saten şorta uygun fiyatlı alternatif öneriler

Oscar törenlerinde abartılı, cesur ve sıra dışı kombinleri görmeye alışığız. Her Oscar töreninin ardından mutlaka kombin analizleri yapılır ve birkaç ismin kıyafeti gündeme oturur. Bu Oscar töreninde kombiniyle en çok konuşulan isimlerden biri ise Kristen Stewart. Dünyaca ünlü oyuncunun o büyülü gecede giydiği saten şortu herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Gömleği, ceketi, ayakkabısı ve saçlarıyla harika bütünlük yakalayan şortu siz de beğendiyseniz yazımızı inceleyebilir, benzer modellere göz atarak beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Şık duruşuyla göz dolduran DeFacto Şort

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Ünlü oyuncu Kristen Stewart'ın Oscar ödül töreninde giydiği şort, herkesin beğenisini topladı. Yaklaşan yaz aylarında giymek için siz de bu şorta benzer ürün arıyorsanız DeFacto Şort'u tercih edebilirsiniz. %47 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırır. Nefes alan tasarımıyla sıcak havalarda serin ve kuru kalmanızı sağlar. Lastikli beli sayesinde belinize tam olarak oturur. Cep detayı ise ürüne hem işlevsellik katar hem güzel duruş sergiler. Şortu beyaz askılı tişört ve sandaletle tercih edebilirsiniz. Ürünü çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

2. Gün boyu konforlu kullanım için Addax Şort

Oscar ödül törenine giyimiyle damga vuran Kristen Stewart'ın şortu, birçok kişinin beğenisini kazandı. Siz de benzer ürün almak istiyorsanız Addax Şort'a göz atmalısınız. Lastikli beli sayesinde üzerinize tam olarak oturan ürün, üzerinizde şık duruş sergiler. %80 pamuktan elde edilen şort, nefes alan tasarımıyla teri dışarı atar. Bu sayede sıcak yaz aylarında serin ve kuru kalmanızı sağlar. İster günlük ister özel günlerde tercih edebileceğiniz ürün, yaz aylarının favorisi olmaya aday! Şortu, crop bej renk tişört ve açık renk spor ayakkabıyla kombinleyerek spor duruş yakalayabilir, gömlek ve stiletto ile daha şık görünüm yakalayabilirsiniz.

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3. Zarif görünümüyle Koton Şort

Alacakaranlık filmiyle tanıdığımız Kristen Stewart'ın şortunu çok beğendiniz ama bütçenizi aştığı için daha uygun fiyatlı benzerini arıyorsanız merak etmeyin, Koton Şort tam size göre! Mini model şort, bacak boyunuzun daha uzun görünmesini sağlar. %47 pamuktan elde edildiği için nefes alır. Bu sayede sıcak yaz aylarında serin kalmanıza yardımcı olur. Bel kısmında bulunan iple şortu belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Zarif duruşa sahip ürünü mavi renk kısa kolu gömlek ve ince topuklu klasik ayakkabıyla kombinleyerek Kristen Stewart'ın Oscar kombinini yakalayabilirsiniz.

4. İster günlük ister ofiste kullanabileceğiniz Crazy Age Şort

Kristen Stewart'ın stilini beğendiniz ancak daha açık renkleri tercih ediyorsanız yaklaşan yaz aylarında kullanabileceğiniz rahat ve şık bir şortla karşınızdayız, Crazy Age Şort. Gün boyu konforlu hissettiren ürün, yüksek bel modeliyle rahat kullanılır ve üzerinizde şık duruş sergiler. Bel kısmında bulunan kurdele ise ürüne hoş bir hava katar ayrıca şortu belinize uygun şekilde ayarlamanıza da yardımcı olur. Cepler, anahtar ve cüzdan gibi küçük eşyaları koymanız için gereken alanı sunar. Bej renkli şortu beyaz yüksek topuk ayakkabı, gömlekle birleştirerek ofis şıklığınızı tamamlayabilir ya da sneaker ve oversize tişörtle kullanarak günlük kombininizde stilinizi yansıtabilirsiniz.

5. Üzerinize tam olarak oturan Oodji Ultra Şort

Kristen Stewart'ın Oscar ödül töreninde giydiği şorta hayran mı kaldınız? Hem uygun fiyatlı hem benzer ürün arıyorsanız Oodji Ultra Şort aradığınız model olabilir. Dar kalıp ürün, üzerinize tam olarak oturur. Bel kısmında bulunan ipi sayesinde şortu belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Şortu ister evde ister günlük giyimde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Doğal pamuktan üretilen şort, yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırır. Asil siyah renkli şortu, basic tişört ve beyaz renk sneaker'la kullanabilirsiniz. Daha klasik kombin için delikli bot ve bluzla kombinleyebilirsiniz.

6. Rahatlığı üzerinize taşıyan United Colors of Benetton

Olaylı geçen Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasının ardından en çok konuşulan ikinci durum ise Kristen Stewart'ın göz alıcı şort oldu! Muhteşem tarzıyla herkesi kendine hayran bırakan şorta benzer uygun fiyatlı ürün arıyorsanız United Colors of Benetton Şort'a göz atabilirsiniz. Zarif görünümlü ürün, üzerinizde hoş bir duruş sergiler. İpli bel kısmı sayesinde belinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Cepler, kart, telefon ve anahtar için gereken alanı sunar. Küçük beyaz logo ise ürüne minimalist hava katar. Şortu dilerseniz günlük ve spor dilerseniz şık kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

7. Yumuşak dokusuyla Rossa İntimo Şort

Siz de Kristen Stewart'ın kombinini yakalamak istiyorsanız Rossa İntimo Şort'u tercih edebilirsiniz. Uygun fiyatı ve modeliyle ünlü oyuncunun şortunu aratmayacak ürünü beyaz gömlek, blazer ceket ve stiletto ile tamamlayabilir, beğendiğiniz kombini rahatça oluşturabilirsiniz. Kadifeden elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırır. İster evde ister gündelik yaşamda giyebileceğiniz şortun 2 farklı renk seçeneği mevcut. Üzerinizde güzel duruş sergileyen şortu spor görünüm için sneaker ve tişörtle kullanabilirsiniz. Eğer tercihiniz klasik duruş yakalamaksa topuklu ayakkabı ve bluzla tamamlayabilirsiniz.

8. Nefes alan yapısıyla Oodji Ultra

Kristen Stewart'ın Oscar gecesinde giydiği şort, çoğu kişinin dikkatini çekti. Siz de benzer şort arayışı içindeyseniz ama siyah renkli ürün istemiyorsanız Oodji Ultra'yı tercih edebilirsiniz. 4 farklı renk seçeneği bulunan ve orta yüksek bel modeline sahip şort, üzerinize tam olarak oturur. Pamuklu kumaştan elde edildiği için nefes alır. Bu sayede sıcak havalarda serin ve kuru kalmanızı sağlar. Cepler; cüzdan, telefon ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunar. Dayanıklı yapısıyla şortu uzun yıllar boyunca giyebilirsiniz. Ürünü beyaz gömlek ve babetle kombinleyebilirsiniz.

9. Yaz aylarında tercih edebileceğiniz Cotton Mood Şort

Cotton Mood Şort, güzel görünümüyle üzerinizde zarif bir duruş sergiler. Kadife dokusuyla teninize nazikçe dokunur. Nefes alan yapısı sayesinde kuru ve serin kalmanızı sağlar. Şortu hem bahar hem yaz aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İster günlük ister özel günlerde kullanabilirsiniz. Katlamalı paça tasarımı şortun daha şık görünmesini sağlar. Ceplerse cüzdan, kart ve anahtar gibi küçük eşyaları taşımanız için gereken alanı sunar. Şortu bej renkli basic tişört ve beyaz renk spor ayakkabıyla kombinlerseniz daha spor görünüm elde edebilirsiniz.

10. Butik Kendim'ce Şort ile gün boyu rahat edin

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Oscar geceleri ödülü alan kişilerden çok giyilen kıyafetlerle ön plana çıkıyor. Bu yıl en çok göze çarpan giyim tarzı ise kuşkusuz Kristen Stewart'ın kombini oldu. Şık kısa şortu, pek çok kişinin beğenisini kazandı. Yaklaşan yaz aylarında giymek için bu şorta benzer ve uygun fiyatlı ürün arıyorsanız Butik Kendim'ce Şort'a göz atmalısınız. Kadife kumaştan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla ciltte güzel bir his uyandırır. Ürünü hem ofiste hem özel günlerde tercih edebilirsiniz. Katlamalı paça tasarımıyla şık duruş yakalayan şortu klasik ve spor kombinlerinizde kullanabilirsiniz.