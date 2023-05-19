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Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesine damga vuran an! 'Başkan bu alkış iyi galiba?'

19.05.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından kapıda karşılanırken iki lider daha sonra ortak bir açıklama yaptı. Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a dönüp kullandığı ifade ortak açıklamaya damga vurdu.

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, yüzde 50 artı 1'i alamamıştı. İkinci tur için siyasiler harekete geçerken Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği merak konusu oldu.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Bugün Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı üyesi Zafer Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından kapıda karşılandı. Toplantı sonrasında ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık" dedi. Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık" açıklamasını yaptı.

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DAMGA VURAN AN

Özdağ-Kılıçdaroğlu'nun ortak açıklamasına damga vuran bir an yaşandı. İki lider konuşma yapmak için kameralar karşısına geçtiğinde vatandaşlardan alkış sesi yükseldi. Kılıçdaroğlu, alkışın gelmesinden sonra Özdağ'a dönerek “Başkan bu alkış iyi galiba?” dedi.

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