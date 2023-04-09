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Kritik isimler belli oldu, CHP'nin listesine İsmail Saymaz'dan tepki geldi! "Meclis'te iki AK Parti olacak"

09.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin milletvekili adayı listesinden isimler kulislere sızmaya başladıkça açıklamalar da peş peşe geliyor. Son olarak gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımla CHP'nin listelerine "Meclis'te iki AK Parti olacak" sözleriyle dikkat çeken bir eleştiri getirdi.

Kritik isimler belli oldu, CHP'nin listesine İsmail Saymaz'dan tepki geldi! "Meclis'te iki AK Parti olacak"

CHP genel seçimlerde kendi kontenjanlarından Millet İttifakı'ndan İYİ Parti hariç 4 partiye alan açtı. Böylece CHP'li olmayan birçok isim milletvekili adayı olarak gösterildi. Üzerinde yoğun mesai harcanan çalışmalar sonucu listelerin teslim edilmesine saatler kala o o listeden kesinleşen isimler paylaşıldı. Gazeteci İsmail Saymaz CHP'nin listesini dikkat çeken bir paylaşımla eleştirdi.

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ESKİ MHP'Lİ VE AK PARTİLİ İSİMLER CHP LİSTESİNDE

Bugün basına sızan bilgilere göre CHP'nin milletvekili adayı listesinde MHP'den ihraç edilip DP'ye katılan Cemal Enginyurt, AK Parti'den istifa edip DEVA Partisi'ne katılan Mustafa Yeneroğlu ve Mehmet Ali Ekmen, AK Parti İl Başkanlığından istifa edip Gelecek Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini sürdüren Selim Temurcu gibi isimler yer alıyor.

"TBMM'DE İKİ AK PARTİ OLACAK"

İsmail Saymaz ise eski AK Partililerin CHP'den aday olmasına yönelik bir paylaşım yaptı. "Seçimden sonra TBMM'de iki AK Parti olacak" ifadelerini kullanan Saymaz, "Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti" dedi.

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