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AK Parti'de listeler netleşiyor! Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'den aday

09.04.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili liste çalışmalarında son güne girilirken AK Parti'den aday gösterilecek isimler kulislere sızmaya başladı. Gelen son bilgilere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan aday gösterildi.

AK Parti'de listeler netleşiyor! Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'den aday

AK Parti milletvekili aday listeleri ortaya çıkmaya başladı. Hangi Bakanın hangi ilden aday gösterileceği merakla beklenirken; AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Süleyman Reyhan'ın mesajı şöyle:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun."

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