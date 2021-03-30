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Kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatılacak mı? Kuaför ve berberlere yasak gelir mi?

30.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ardından kuaförler, berberler ve güzellik salonlarının kapatılıp kapatılmayacağı da merak edilmeye başlandı. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrılmıştı. Peki yeni kararların ardından kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatılacak mı? Kuaför ve berberlere yasak gelir mi? İşte detaylar...

Kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatılacak mı? Kuaför ve berberlere yasak gelir mi?

Türkiye 1 Mart itibariyle normalleşme sürecine girmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından kuaförler, berberler ve güzellik salonlarının kapatılıp kapatılmayacağı da merak edilip sorgulanmaya başlandı. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrılmıştı. Peki yeni kararların ardından kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatılacak mı? Kuaför ve berberlere yasak gelir mi?

KUAFÖRLER, BERBERLER VE GÜZELLİK SALONLARI KAPATILACAK MI?

Haritanın güncellemesinin ardından yeni alınan kararla birlikte sadece Pazar günü bulunan hafta sonu yasağına Cumartesi günü de eklendi. Hafta içi ise 21:00 ve 05:00 saatleri arasında bulunan sokağa çıkma yasağının ülke genelinde devam etmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan karara göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olmaya devam edecek. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan berber, kuaför, güzellik salonu, bakkal, market, kasap, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin de açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

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koronavirüs (Covid-19)

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