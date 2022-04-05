Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Hemen herkesin ortak sorunu olan bazı ufak tefek problemler ne kadar küçük gibi görünse de hayatı zorlaştırıyor. Çözüm getiren ürünlerin varlığını öğrenene kadar bir sorun gibi gelmeyen birçok problemi ortadan kaldıracak harika bir liste ile karşınızdayız! Zor alanları temizlemeyi kolaylaştıran aparatlardan araçta rahat yemek yemenizi sağlayacak sehpalara, kablo düzenleyiciden ayakkabıda oluşan koku sorununu kolayca çözen spreye kadar birçok farklı ürünü sizler için bir araya getirdik. Gelin, hayatınızı kolaylaştıracak ürünlere hep birlikte göz atalım!

1. Zor alanları kolayca temizleyen Emgeren Temizleme Fırçası

Ev temizliği yaparken beyaz eşyaların altı, buzdolabı bobinleri, radyatörlerin havalandırma boruları gibi alanları temizlemek zorlayıcı olabilir. Süpürge ve paspas, makinenin altına sığmaz. Boru ve petek araları gibi alanlarda ise verimli bir temizlik gerçekleştirmek kolay olmaz. Emgeren Temizleme Fırçası, sizi bu dertten kurtarır. Küçük tasarıma sahip ürün, makinelerin altına kolayca girerek ileri geri çekmeye gerek kalmadan tiftikleri rahatça temizlemenize yardımcı olur. Esnek ve uzun yapıya sahip fırça, erişilmesi zor alanlara ulaşır. Sert elyaf kıllar tozu ve tiftiği kavrayarak dar alandan kolayca çıkarır. Ahşap sap kısmı ise konforlu bir kullanım sunar.

2. Kullanışlı tasarımıyla Polham Araç Sehpası

Sık seyahat eden kişiler için araç içinde yemek yemek büyük bir sorun hâline gelebilir. Bu sorundan kurtulmak Polham Araç Sehpası ile mümkün. Arabanın direksiyonuna takılarak kullanılan ürün, yiyecekleri koymanız için gereken alanı sunar. Sehpa üzerinde bulunan delikler ise içeceklerin kayıp düşmesini önler. Böylece araç içinde rahat bir şekilde yiyeceğinizi yiyebilirsiniz. Kompakt tasarıma sahip araç sehpası, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Ürünü aynı zamanda laptop koymak için de tercih edebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen sehpayı uzun süre sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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3. Kulaklarınızı acıtmayan SUPVOX Silikon Gözlük Sapı

Gözlük kullanmak zorunda olanların en büyük sorunlarından biri, gözlük sapının kulakları rahatsız etmesi. Bu durum bazen kulakların acımasına hatta yara olmasına neden olabilir. SUPVOX Silikon Gözlük Sapı, yumuşak silikondan elde edilir. Böylece gözlük sapının kulağınızı acıtmasını önleyerek gün boyu konforlu bir kullanım imkânı verir. Kaymaz özelliğe sahip ürün, gözlüğün kulağınızdan kayıp düşmesini engeller. Bu sayede spor aktivitelerinde gözlüğünüzü rahatça takabilirsiniz. Standart olarak üretilen silikon saplar, bütün gözlükler için kullanılabilir. 5 çift olarak gelen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar.

4. Kötü kokuları yok eden Scholl Ayakkabı Spreyi

Gün boyu terleyen ayaklar ayakkabının kokmasına neden olabilir. Siz de kötü ayak kokusundan kurtulmak istiyorsanız Scholl Ayakkabı Spreyi'ni tercih edebilirsiniz. Ayakkabı içindeki kokuyu bastıran ürün, ayakkabının ferah kokmasını sağlar. Sprey şeklindeki ürün, iyice çalkalanarak uygulanır ve ayakkabı içinde herhangi bir tortu bırakmaz. Böylece çoraplarınızın kirlenmesine de neden olmaz. 24 saat boyunca etkisi devam eden ayakkabı spreyi sayesinde gün boyu ayaklarınızda koku oluşmaz. Ayakkabıyı giymeden önce uyguladığınızda da gün boyu ayaklarınızı kuru tutar. 150 ml olan ürünü uzun süre kullanabilirsiniz.

5. Syncwire Kablo Düzenleyici ile dağınıklığa son verin

Ofiste ya da evde çalışma masasının kablolar yüzünden dağınık olması sizi rahatsız edebilir. Dağınık bir görüntüye neden olan bu durum özellikle düzenli görünüme önem veren kişilerin canını sıkabilir. Syncwire Kablo Düzenleyici sayesinde bu sorundan kurtulmak çok kolay. 5 adet kablo gözü bulunan ürün, telefon ve bilgisayar kablolarının düzenli bir şekilde durmasını sağlayarak masa üzerindeki dağınık görünümden kurtulmanıza yardımcı olur. 5 mm'den küçük kabloların kullanımı için uygun düzenleyici, yüksek kaliteli silikondan üretilir. Kötü kokuya neden olmaz. Yapışkan şeritleri sayesinde yüzeye kolayca yapışır.

6. Ergonomik yapısıyla Chimoo Diş Macunu Sıkacağı

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Diş macunlarının sonu yaklaştıkça siz de geriliyor ve bitmek üzere olan macunu bir türlü istediğiniz gibi kullanamıyorsanız sizin için harika bir ürün önerimiz var, Chimoo Diş Macunu Sıkacağı! Rahat tutulan ve kolay kullanılan ürün hem ortadan sıkıldığında oluşan kötü görüntüye engel olur hem diş macununu sonuna kadar kullanmanızı sağlar. Böylece tasarruf yapmanıza da yardım eder. Plastikten elde edilen ürün, kolay deforme olmaz. Bu sayede uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Anahtar şeklindeki sap kısmı sayesinde sıkacağı kolayca kullanabilirsiniz. Sıkacağı tüp şeklindeki krem ve boya gibi ürünler için de tercih edebilirsiniz.

7. Kaymayı önleyen Folosafenar Yatak Çarşafı Tutacağı

Yatak üzerinde çarşafın kayması ve uyku sırasında yerinden çıkması çoğumuzu için sorun teşkil eder. Özellikle lastikli olmayan çarşaflarda bu durum sürekli bir hâl alır. Folosafenar Yatak Çarşafı Tutacağı ile bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. Klipsi bulunan ürün, çarşafı sağlam şekilde tutar ve kaymasını önler. Böylece uyku sırasında yatak içinde ne kadar hareket ederseniz edin çarşafınız yerinden çıkmaz ve yatak örtünüz sürekli düzgün şekilde kalır. Yüksek kaliteli naylon ve kauçuk materyallerle üretilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

8. Mükemmel temizlik için Surebuy Pencere Oluk Temizleme Aleti

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Temizlik sırasında pencere aralarını temizlemek sizi yorabilir. Normal bir bezle ne kadar uğraşırsanız uğraşın istediğiniz gibi temizlenmeyebilir. Surebuy Pencere Oluk Temizleme Aleti sayesinde pencere boşluklarını daha az efor sarf ederek kolayca temizleyebilirsiniz. Pencere boşluklarına tam olarak oturan ürün, arada biriken kiri ve tozu anında yok eder. Böylece ellerinizi kirletmeden boşlukları rahatça temizleyebilirsiniz. Plastik tutma yeri, oluk temizleme aletini konforlu şekilde kullanmanızı sağlar. Ürünü yıkayarak temizleyebilirsiniz. Ovma pedini istediğiniz zaman çıkarıp takabilirsiniz. Ürünü dilerseniz dar alanların, sürgülü kapıların ya da çatlak oluşan ürünlerin temizliğinde de kullanabilirsiniz.

9. Evinizi tüyden arındıran Dr. Sacchi Kedi Köpek Tüy Toplayıcı Eldiven

Evcil hayvan besleyenlerin en büyük sorunlarının başında hiç kuşkusuz tüy dökülmesi gelir. Özellikle bahar aylarında daha yoğun olarak gerçekleşen bu durum, evin her yerinin tüy olmasına ve canınızın sıkılmasına neden olabilir. Doğru ürün kullanılmadığında tüyleri temizlemek sizi yorabilir. Dr. Sacchi Kedi Köpek Tüy Toplayıcı Eldiven, koltuk, halı ve evcil hayvanların üzerindeki tüyleri hızlıca temizlemenize yardımcı olur. Plastik uçları sayesinde tüyleri kolayca kavrayan ürün evinizi ve evcil hayvanınızı dökülen tüylerden arındırır. Lastikli manşet kısmı sayesinde elinize tam olarak oturur.

10. Domol Bulaşık Makinesi Koku Giderici ile bulaşık makineniz güzel koksun

Bulaşık makinesinin içinde kalan yemek artıkları kötü koku oluşumuna neden olabilir. Bu durum bulaşıkların yıkandıktan sonra bile kötü kokmasına sebep olur. Domol Bulaşık Makinesi Koku Giderici, makine içinde oluşan kötü koku ve yemek artıklarını kolayca temizler. 60 yıkama boyunca etkisi devam eden ürün, makinenizin her daim güzel kokmasına yardımcı olur. Klipsli tasarıma sahip ürünü makinenin içine kolayca yerleştirebilirsiniz. Durulama yaparken aktif hâle gelen koku giderici, bulaşık makinesinin her yerine yayılarak komple bir temizlik sağlar. Şeffaf yapıya sahip dış yüzeyi sayesinde ürünün ne kadar kaldığını da takip edebilirsiniz.