HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Küffar sözleri gündem olmuştu, tartışma büyüyor! Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert karşılık: "Washington portakalı!"

'Küffar sözleri gündem olmuştu, tartışma büyüyor! Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert karşılık: "Washington portakalı!"

17.04.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğiyle gündeme gelen DSP lideri Önder Aksakal'ın muhalefet için "küffar" nitelemesinin ardından gazeteci Fatih Portakal'ın Aksakal'a "Ahlak yoksunu" demesine Aksakal'dan yanıt geldi. "Küffar" vurgusunu yinelediği konuşmasında Aksakal, Portakal için "Washington portakalı" dedi ve sert tepki gösterdi.

'Küffar sözleri gündem olmuştu, tartışma büyüyor! Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert karşılık: "Washington portakalı!"

Seçimlerde destekleyeceği tarafı açıklamasının ardından Cumhur İttifakı üyeleriyle ülkeyi gezmeye başlayan Önder Aksakal'ın Fatih Portakal'a verdiği yanıt gündem yarattı. İki isim arasındaki sert atışmada son perdede Aksakal'ın Portakal'a verdiği yanıt dikkat çekti.

AKSAKAL'DAN MUHALEFETE "KÜFFAR" SÖZLERİ

Aksakal, geçtiğimiz günlerde Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı deprem konutları temel atma töreninde mikrofonu almış ve konuşmasında şunları söylemişti:

AA-20230415-30861586-30861584-DSP_GENEL_BASKANI_ONDER_AKSAKAL_KOCAELIDE

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz."

PORTAKAL: 2 BUÇUK DAKİKA KONUŞUYOR, 1 DAKİKASINDA HAKARET EDİYOR

Bu sözlerin üzerine gazeteci Fatih Portakal, Aksakal'a sert eleştiri getirdi. Aksakal için "Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz" diyen Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

şlasdkasşlda

"Ne diyebiliriz ki? Kendi ideolojisini satmış, kendi partisini yarı yolda bırakmış böyle bir insandan… Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu. 2 buçuk dakika konuşuyor, 1 dakikasında hakaret ediyor."

AKSAKAL'DAN BİR KEZ DAHA "KÜFFAR" MESAJI!

Aksakal'dan Portakal'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Yine Cumhur İttifakı üyeleriyle Kocaeli'de katıldığı törende konuşma gerçekleştiren Aksakal şu ifadeleri kullandı:

AA-20230413-30842824-30842808-MALATYA_DEPREM_KONUTLARI_TEMEL_ATMA_VE_ANAHTAR_TESLIM_TORENI

"Bugün sizlerle birlikte olabilme şansını elde ettiğim için hepinize teşekkür ediyorum. 'Sen neden buradasın?' diye soranlar vardır belki. Biz bugün neden buradayız? Yerli ve milli solun temsilcisi, Bülent Ecevit’in evlatlarıyız. Duvara konulan her tuğla bu milletin hayrınadır. Türkiye 14 Mayıs'ta bir yol ayrımına gidiyor. Bu seçim solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil. Bu seçim küresel emperyalist güçlere bağlı olanlarla vatanına milletine bağlı olanların seçimidir. Millet İttifakı’nın başında Amerika, arkasında PKK, yanında FETÖ var. Bu seçim vatan millet seçimidir. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Bu toprakların üzerine küffarın ayaklarını bastırmayacağız.

"WASHINGTON PORTAKALI! BENİM AHLAKIMIN ZEKATI..."

"Karşı mahallenin trolleri saldırıya geçtiler" diyen Aksakal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Yüzde 99’u müslüman olan ülkede kafir dışarıda. Bunların trol medyası var. Biri FOX diğeri Sözcü Tv. Bir tane Washington portakalı var. ‘DSP’nin genel başkanı ahlak yoksunu’ demiş. Benim ahlakımın zekatı senin yedi göbek ceddini cennete gönderir. Türkiye tek. Burası piyangodan çıkmadı. Biz burayı kimseye veremeyiz."

Milletvekili adaylığından çekilen isimler açıkladı! "İtaat etmedim, itiraz ettim" Milletvekili adaylığından çekilen isimler açıkladı! "İtaat etmedim, itiraz ettim"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençler sordu, Kılıçdaroğlu "beni bulaştırmayın" dedi Gençler sordu, Kılıçdaroğlu "beni bulaştırmayın" dedi
Emekli polis dehşeti! Cinnet getirdi, bütün ailesini vurduEmekli polis dehşeti! Cinnet getirdi, bütün ailesini vurdu
Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal seçim önder aksakal

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

İstanbul'da korkunç olay! 14 yaşındaki kız çocuğu rezidansın terasından düştü

İstanbul'da korkunç olay! 14 yaşındaki kız çocuğu rezidansın terasından düştü

MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

Koronadan öldüğü açıklanmış ve cenazesi yakılmıştı! 2 yıl sonra evinin kapısını çaldı

Koronadan öldüğü açıklanmış ve cenazesi yakılmıştı! 2 yıl sonra evinin kapısını çaldı

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.