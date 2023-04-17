'Küffar sözleri gündem olmuştu, tartışma büyüyor! Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert karşılık: "Washington portakalı!"

Seçimlerde destekleyeceği tarafı açıklamasının ardından Cumhur İttifakı üyeleriyle ülkeyi gezmeye başlayan Önder Aksakal'ın Fatih Portakal'a verdiği yanıt gündem yarattı. İki isim arasındaki sert atışmada son perdede Aksakal'ın Portakal'a verdiği yanıt dikkat çekti.

AKSAKAL'DAN MUHALEFETE "KÜFFAR" SÖZLERİ

Aksakal, geçtiğimiz günlerde Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı deprem konutları temel atma töreninde mikrofonu almış ve konuşmasında şunları söylemişti:

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz."

PORTAKAL: 2 BUÇUK DAKİKA KONUŞUYOR, 1 DAKİKASINDA HAKARET EDİYOR

Bu sözlerin üzerine gazeteci Fatih Portakal, Aksakal'a sert eleştiri getirdi. Aksakal için "Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz" diyen Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyebiliriz ki? Kendi ideolojisini satmış, kendi partisini yarı yolda bırakmış böyle bir insandan… Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu. 2 buçuk dakika konuşuyor, 1 dakikasında hakaret ediyor."

AKSAKAL'DAN BİR KEZ DAHA "KÜFFAR" MESAJI!

Aksakal'dan Portakal'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Yine Cumhur İttifakı üyeleriyle Kocaeli'de katıldığı törende konuşma gerçekleştiren Aksakal şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle birlikte olabilme şansını elde ettiğim için hepinize teşekkür ediyorum. 'Sen neden buradasın?' diye soranlar vardır belki. Biz bugün neden buradayız? Yerli ve milli solun temsilcisi, Bülent Ecevit’in evlatlarıyız. Duvara konulan her tuğla bu milletin hayrınadır. Türkiye 14 Mayıs'ta bir yol ayrımına gidiyor. Bu seçim solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil. Bu seçim küresel emperyalist güçlere bağlı olanlarla vatanına milletine bağlı olanların seçimidir. Millet İttifakı’nın başında Amerika, arkasında PKK, yanında FETÖ var. Bu seçim vatan millet seçimidir. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Bu toprakların üzerine küffarın ayaklarını bastırmayacağız.

"WASHINGTON PORTAKALI! BENİM AHLAKIMIN ZEKATI..."

"Karşı mahallenin trolleri saldırıya geçtiler" diyen Aksakal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Yüzde 99’u müslüman olan ülkede kafir dışarıda. Bunların trol medyası var. Biri FOX diğeri Sözcü Tv. Bir tane Washington portakalı var. ‘DSP’nin genel başkanı ahlak yoksunu’ demiş. Benim ahlakımın zekatı senin yedi göbek ceddini cennete gönderir. Türkiye tek. Burası piyangodan çıkmadı. Biz burayı kimseye veremeyiz."