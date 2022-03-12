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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Trafik kilitlendi

12.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçla trafiğe çıkılmaması uyarıları gelirken meydana gelen kazalar nedeniyle kentte trafikte sıkışıklıklar yaşanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan bir zincirleme kaza nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı dururken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Trafik kilitlendi

İstanbul'da şiddetini artıran kar yağışının etkisi artarken kentte karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle yollarda meydan gelen buzlanma sebebiyle trafik kazaları gerçekleşiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

Edinilen bilgilere göre İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının da etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı.

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Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

ANKARA YÖNÜNE TRAFİK AKIŞI DURDU

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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