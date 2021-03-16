Lansmana gerek kalmadı: İşte OnePlus 9 Pro'nun resmi fotoğrafları

OnePlus 9 ailesi ile tanışmak için artık birkaç günümüz var. Fakat OnePlus, lansman tarihinin yaklaşmasına rağmen aileye dair paylaşımlarına devam ediyor. Hatta bu paylaşımlar ile birlikte OnePlus 9 ailesine yönelik birçok özelliğin resmileştiğini de söyleyebiliriz. Fakat OnePlus CEO'su Pete Lau öyle bir şey yaptı ki, OnePlus 9 Pro'yu görmek için 23 Mart'taki lansmanı beklememize gerek kalmadı.

ONEPLUS CEO'SU PETE LAU FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Pete Lau, Twitter hesabı üzerinden OnePlus 9 Pro'nun fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda 'Morning Mist' renk seçeneğine sahip OnePlus 9 Pro'yu gösteren CEO, böylece akıllı telefonun tüm tasarımını ortaya çıkartmış oldu. Paylaşılan fotoğraflar ise oldukça dikkat çekici detaylara sahip.

İŞTE 'MORNİNG MİST' RENGİNE SAHİP ONEPLUS 9 PRO

OnePlus 9 Pro'nun fotoğraflarında dikkatimizi çeken ilk detay tabi ki Hasselbrad iş birliği oluyor. Aslında OnePlus bu iş birliği daha önceden duyurmuştu, ancak telefonun kameralarının arasında bir 'Hasselbrad' imzasının yer aldığı görülüyor. Bunun yanında telefonun dört arka kameraya sahip olacağı fark edilirken, OnePlus 9 Pro'nun nokta çentiğini ise ekranın sol üst köşesinde taşıyacağı görülüyor. Morning Mist renk seçeneği bize diğer akıllı telefonlardaki gümüş renk seçeneğini anımsatsa da oldukça hoş görünüyor.