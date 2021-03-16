Lansmana gerek kalmadı: İşte OnePlus 9 Pro'nun resmi fotoğrafları

OnePlus 9 ailesi ile tanışmak için artık birkaç günümüz var. Fakat OnePlus, lansman tarihinin yaklaşmasına rağmen aileye dair paylaşımlarına devam ediyor. Hatta bu paylaşımlar ile birlikte OnePlus 9 ailesine yönelik birçok özelliğin resmileştiğini de söyleyebiliriz. Fakat OnePlus CEO'su Pete Lau öyle bir şey yaptı ki, OnePlus 9 Pro'yu görmek için 23 Mart'taki lansmanı beklememize gerek kalmadı.
Pete Lau, Twitter hesabı üzerinden OnePlus 9 Pro'nun fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda 'Morning Mist' renk seçeneğine sahip OnePlus 9 Pro'yu gösteren CEO, böylece akıllı telefonun tüm tasarımını ortaya çıkartmış oldu. Paylaşılan fotoğraflar ise oldukça dikkat çekici detaylara sahip.
OnePlus 9 Pro'nun fotoğraflarında dikkatimizi çeken ilk detay tabi ki Hasselbrad iş birliği oluyor. Aslında OnePlus bu iş birliği daha önceden duyurmuştu, ancak telefonun kameralarının arasında bir 'Hasselbrad' imzasının yer aldığı görülüyor. Bunun yanında telefonun dört arka kameraya sahip olacağı fark edilirken, OnePlus 9 Pro'nun nokta çentiğini ise ekranın sol üst köşesinde taşıyacağı görülüyor. Morning Mist renk seçeneği bize diğer akıllı telefonlardaki gümüş renk seçeneğini anımsatsa da oldukça hoş görünüyor.
At first glance it may appear simple. But the more you look at it, the more you see its beauty is in how it reflects the world around you. This is the #OnePlus9Pro Morning Mist. pic.twitter.com/OohJzxqirh— Pete Lau (@PeteLau) March 15, 2021
OnePlus 9 Pro'nun özelliklerinden de biraz bahsetmek gerek. Akıllı telefon iddialara göre Snapdragon 888 işlemcisiyle gelecek ve 12 GB RAM'i destekleyecek. Kablosuz şarj tarafında 50W'lık, kablolu şarj tarafında ise 65W'lık bir şarj desteği sağlayacağı söylenen telefon, kameraları ile dikkat çekecek gibi. Zira söylenenlere bakılırsa OnePlus 9 Pro'nun arkasındaki Hasselbrad imzalı kameralar 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüğüne sahip olacak.
OnePlus CEO'su Pete Lau, daha önceki paylaşımlarından birinde akıllı telefonun fotoğraf performansını da ortaya koymuştu. OnePlus 9 Pro, iddialara göre OnePlus 9, OnePlus 9E / OnePlus 9R adındaki iki kardeşiyle birlikte 23 Mart'ta tanıtılacak.
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